Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про нову атаку росіян на Україну

Дивна ракетна атака чи… нічого дивного.

Отже. У районі 23:50 було зафіксовано зліт 6 стратегів Ту-95МС. Через деякий час, близько 00:40 у повітря піднялися ще 2 стратеги Ту-95МС, а близько 01:40 ще +3.

Таким чином, цієї ночі у повітря піднімалося 11 Ту-95МС.

Така кількість Ту-95МС має потенціал пуску — 88 ракет. Але такої кількості вони все одно не випустили б. По-перше, тому, що у них зараз накопичений потенціал БК орієнтовно до 30 ракет. По-друге, показник ракет, що завантажуються на Ту-95МС на сьогодні, в середньому 4 на літак.

У результаті було здійснено пуск до 8 цілей, 4 з яких були збиті, а решта, згідно з офіційними заявами, могли виявитися обманками. Пуск здійснювався з 5 літаків із 11. Тобто, по 1-2 ракети з літака.

Ще одним незвичайним явищем було те, що пуск здійснювався в районі Енгельса.

Нагадаємо, що раніше пуски Х-101/555 здійснювалися з повітряного простору над Каспійським морем. З інших локацій пуски цих ракет були рідкістю.

Власне, на перший погляд незвичайна поведінка та незвичайна атака, але насправді не зовсім так.

Простежується спроба змінити тактику нанесення ракетних ударів, вибрати максимально оптимальну як локацію, так і комплекс засобів, що вражають і відволікають. Зміна локації, це промацування нового маршруту польоту ракети, реакцію цього нашої ППО.

Що ж до кількості літаків, то застосування більшої кількості Ту-95МС, ніж відбувається пусків, може бути зумовлене демонстрацією підвищеної загрози масованого удару, що максимально активізує все ППО в Україні, що фіксує російська сторона.

Власне цей удар не носив цілеспрямованої мети знищити десятки об’єктів, потроїти пекельну ніч. У цьому разі була розвідка, виявлення ППО з урахуванням нової тактики завдання ударів. І якщо командування РОВ залишилося задоволене результатом, то справжнього удару очікується найближчим часом.