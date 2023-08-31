Блогер і бізнесмен Роман Шрайк про контрнаступ ЗСУ

Вересень 2023. Один із найважливіших місяців війни.

Так, я знаю, що таких місяців було багато. Ви самі можете їх назвати не гірше за мене.

Але цей вересень — це не просто бій. Це бій за надію.

Позаду 4 місяці випилювання російської артилерії та ППО, роздавбування складів та баз, руйнування логістичних шляхів.

Позаду 3 місяці прогризання мінних полів. З місяця виколупування пі**ів з лісопосадок, опорників та окопів.

Хтось обіцяв, що буде швидко. Але швидко не могло бути.

Хтось гадав, що все провалилося. Але все ще попереду.

ЗСУ пробилися через першу смугу оборони рашистів. Місцями проникли через "лінію Суровікіна".

Гарантії, що найближчого місяця буде прорив, немає. У нього можна лише вірити, як у світову справедливість. І так само його треба наближати.

У мінус рашистам працює друга хвиля мобілізації, що відкладається з політичних причин. Виведення з поля бою та демонстративне обезголовлення "вагнерівців". Ланцюжок брехні, що доставляє в кабінет путіна успіхи, помножені на 10, і невдачі, розділені на 20.

Але найголовніше – ми боремося за свою землю. А вони – за свої імперські фантазії.

І якщо всесвітня справедливість таки існує, наш шлях до перемоги у вересні стане коротшим.