Військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") висловив свою думку щодо російських атак дронами

Удари Shahed-136

За 10 днів вересня російськими окупантами було застосовано 168 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Це більше, ніж за весь серпень — 167 і трохи менше, ніж за весь червень — 197.

Суть питання ось у чому.

Основна частина ударів припадає по Одеській області.

Раніше російські окупанти протягом липня регулярно тероризували саму Одесу, завдаючи ударів по портовій інфраструктурі ракетами. Але, не виключено, що ця надто дорога та дефіцитна форма терору вичерпала свій ресурс. А тому по дунайській портовій інфраструктурі зосередили дрони.

Однак цьому зосередженню попередньо супроводжувало накопичення чи ми говоримо про застосування дронів, які постачаються в росію з Ірану нон-стоп, чи говоримо про виробництво у самій росії?

Днями були озвучені плани росії виробляти 6 тис. Shahed-136 на рік.

6000 Shahed-136 на рік це по 500 дронів на місяць. Такої кількості не міг виробляти Іран. Сама ж росія, до повномасштабного вторгнення в Україну, за роки змогла накопичити близько 2 500 дронів різного типу. На налагодженому виробництві ББ "Ланцет" немає таких обсягів випуску.

Власне, виключно за наявними даними, росія не мала можливості за літо відкрити великосерійне виробництво Shahed-136, яке перевищувало б виробництво зразків БПЛА і ББ. Але попередній показник нальотів за вересень дещо насторожує.