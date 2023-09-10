Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував успіхи ЗСУ на фронті

На фронті непогано. Не "безхмарно і звитяжно", але з реальним прожимом. Все дуже криваво і повільно, але буріння крізь російське м’ясо виявилося дуже ефективною тактикою.

На даний момент ЗСУ — вже за 3,5 кілометри від Донецького аеропорту.

Ця новина забруднила в росії пару сотень штанів з лампасами. У кремлі відмовляються вірити в "цей жах". Проте вже є й супутникові підтвердження того, що передові частини України увійшли до Опитного і там "закріплюються".

Все це відбувається, попри те, що росія стягнула на фронт близько півмільйона своїх орків.

Роботино теж виявилося дуже корисним містечком. Звільнивши його, ЗСУшники отримали можливість зачищати простір довкола. Зачистили. Глибину зачищеного визначити складно, тому що де-не-де ще є нори із "забутими" своїм командуванням орками. Ті готові здаватися, але поки що соромляться і для вигляду пострілюють і хамлять.

Кліщіївку теж звільнено.

Російські військкори сумно діляться звістками про те, що в районі Мар’їнки "нас відкинули на позиції 2022 року".

Звісно, трупування успішно йде і місцях т.зв. "голосування". Генеральська дурість сконцентрувала в них цілі нічим не прикриті батальйони.

Поруч із Мелітополем, у Пологах — рвонули штаб "ЕдРа" з усіма виборцями та урнами.

Джерело: пост Невзорова в Telegram