Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів "Телеграфу", які виклики чекають на Північну Корею після зустрічі двох диктаторів

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до рф, де у Владивостоці має намір зустрітися з російським президентом володимиром путіним. Немає сумнівів, що візит буде присвячений саме постачанню озброєнь для російської армії, тому ймовірність досягнення відповідних домовленостей вважаю вельми ймовірною.

Щобільше, не бачу для цього жодних перешкод. Обидві сторони зацікавлені одна в одній. Якщо росії потрібна зброя, то КНДР потребує продовольства, технологій і фінансових вливань.

Оскільки зараз російська армія дедалі активніше використовує старе радянське озброєння, а армія Північної Кореї також стоїть на радянській базі, проблем із сумісністю не має виникнути.

Йдеться про постачання росії артилерійських боєприпасів, систем РСЗВ, можливо, бронетехніки та балістичних ракет малої дальності. Це буде використано на нашому фронті, оскільки саме для війни з Україною воно й потрібне.

З одного боку, можна говорити про ганебне падіння статусу росфедерації, яка з позиції "другої армії світу" стрімко скотилася до випрошування плюшок у всесвітньої парії в особі КНДР. Але з іншого боку, нам від цього не легше.

Поки що незрозуміло, яким чином Захід міг би перешкодити цим контактам – заклики та обіцянки санкцій навряд чи зупинять цей процес. Очевидно, буде дано симетричну відповідь у вигляді поставок нам балістичних ракет ATACMS та авіаційних ракет TAURUS. Активізація розмов про ці поставки, на мій погляд, перебуває у прямій залежності від очікувань щодо зустрічі Ина та путіна.

Втім, коли відповідну угоду між Ином і путіним буде укладено, неминуче виникнуть виклики іншого характеру. Головний із них – це логістика. росію та КНДР з’єднує лише одна залізниця, а відстань до українського фронту – воістину величезна. Другий виклик – це можливості власне КНДР щодо обсягів постачання (рівень технологій та потужності підприємств викликають запитання). Третій – технічний стан тих озброєнь, які готові росіянам віддати КНДР.