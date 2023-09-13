Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін про знищення кораблів російського флоту у Криму

Навіщо Україна завдає ударів по російських великих десантних кораблях (ВДК) і виводить їх один за одним?

Ні, не через побоювання морського десанту. рф не може навіть на Місяць модуль посадити, що вже говорити про десант на береги України. ВДК покликані врятувати російську логістику в той момент, коли Сили оборони України переріжуть залізничну гілку через Токмак. Після цього постачати паливом своє армійське угруповання в окупованих районах Запорізької області (і в південній частині Донецької) росіяни планують через окупований Маріуполь, перекидаючи паливо та важкі вантажі за допомогою ВДК.

До речі, саме тому вони зараз працюють над відновленням залізничної гілки в маріупольському порту. Якщо Україна зможе перерізати артерію, що йде через Токмак (її і так уже майже не використовують, через наближення фронту), і позбавить російський чорноморський флот транспортних можливостей, то це, по факту, створює свого роду A2AD зону (anti-access and area denial (зона заборони доступу) для російської логістики. А без палива (і регулярного підвезення БК, медичних запасів, обладнання тощо) воювати дуже складно, м’яко кажучи. Роммель не дасть збрехати.