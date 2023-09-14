Якість харчування для ЗСУ зараз перевіряють. Що виявили — розповів Геннадій Кривошея

З початком повномасштабного вторгнення почастішали випадки неякісної продукції харчування для наших військових.

Чергова перевірка показала, що ця продукція не потрапить на столи наших воїнів!

Пишіть, говоріть і перепощуйте цю інформацію.

Відповідно до договору на закупівлю продуктів харчування постачальники в липні-серпні 2022 року масово здавали свою консервовану продукцію на перевірку в лабораторії Міноборони.

Управління з контролю за якістю та безпечністю Міністерство оборони України, яке має в своєму підпорядкуванні ряд лабораторій ретельно перевіряє цю продукцію і якщо вона не відповідала вимогам і стандартам якості, продукція не допускається до постачання в ЗСУ.

Декілька тижнів тому, моя колега по антикорраді Тетяна Ніколаєнко писала про неякісну консервовану продукцію, на яку нам поскаржились військові, вироблена Тов "Фабрика Здорово", виробництво в Чернігові, постачальник Тов "Гарна Страва".

Так от, виявляється даний постачальник здавав на перевірку декілька партій (різні дати виробництва) цієї тушонки.

Для мене виглядає досить дивним, що в травні ця тушонка була якісною, а вже наступна партія цієї тушонки через 2 місяці в липні — не пройшла випробування (виділились неспороутворюючі організми).

Ви скажете, нічого страшного. Адже неякісний товар виявили і заблокували його поставку.

Проте, відомі поодинокі факти, коли недобросовісні постачальники або виробники перебивають дати виробництва. Постачальники, достовірно знаючи, що технічні характеристики цих продуктів не відповідають вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передавали їх військовим частинам. Але це було раніше.

Тому контроль за якістю продукції має бути на належному рівні не лише в лабораторії, а й безпосередньо у військовій частині!

Доречі, цьому виробнику та ще таким компаніям як Тов "Охтирка мʼясопродукт", Тов "Вінницький завод пакувальних виробів Вінтар" та іншим, потрібно суттєво попрацювати над якістю в процесі виробництва своєї консервованої продукції. Тому що ці виробники мають й іншу продукцію, яка пройшла всі випробовування, має позитивні висновки і вже постачається до ЗСУ.

Загалом в таблиці що нижче, ви можете побачити, хто скільки здав на перевірку продукції і які результати цієї лабораторної перевірки за липень місяць 2023 року. Відповідно до лабораторних досліджень поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є або небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини, або не містять відповідної кількості мʼяса і т.п. Додаю перелік продукції із зазначенням дат виробництва, які не допущені до постачання в ЗСУ.

Звертаю увагу, що ця інформація носить виключно інформаційний характер і не направлена проти діяльності будь-яких зазначених у цьому пості компаній, зокрема постачальників.

Для мене дуже важливо, щоб ця продукція із цими датами виробництва, не лише не потрапила на столи наших військових, але й не потрапила в торгову мережу, адже виробник або постачальник можуть шукати інші шляхи збуту неякісної продукції.

В черговий раз хочу звернутись до постачальників.

Я знаю, що наші перевірки дають свої результати і ви намагаєтесь максимально виконувати вимоги договору. Давайте продовжувати в цьому ж напрямку.

Памʼятайте, якісна продукція — це гарантія безпеки та захисту нашої Держави.

P.S. Вчора антикоррада прийняла рішення про проведення експертного обговорення щодо напрацювання нових, більш прозорих, правил у сфері закупівлі продуктів харчування. Плануємо залучати максимальну кількість учасників.

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Працюємо далі.

Джерело: фейсбук-сторінка Геннадія Кривошеї