Знищення підводного човна у Севастополі - унікальний випадок - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко прокоментував успішну атаку України на російський флот в Севастополі:
Війна, яка другий рік триває в Україні через російську агресію, не схожа на всі інші війни.
Унікальне знищення підводного човна у Севастополі.
Так, це справді унікальний випадок. У історії війни і конфліктів і справді немає жодного факту знищення підводного човна крилатими ракетами авіаційного базування.
Унікальна війна, унікальні випадки.
Ось деякі з них:
- Знищений перший за 40 років флагман флоту;
- Знищений перший ударний вертоліт у польоті з ПТРК;
- Знищення рекордної кількості генералів за рекордно короткий термін;
- Унікальна поразка у морському бою країни з флотом, проти країни без флоту!
Далі буде!
Джерело: телеграм-канал Олександра Коваленка
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