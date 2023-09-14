Рус

Знищення підводного човна у Севастополі - унікальний випадок - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знищення підводного човна у Севастополі - унікальний випадок Новина оновлена 14 вересня 2023, 21:57

Військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко прокоментував успішну атаку України на російський флот в Севастополі:

Війна, яка другий рік триває в Україні через російську агресію, не схожа на всі інші війни.

Унікальне знищення підводного човна у Севастополі.

Так, це справді унікальний випадок. У історії війни і конфліктів і справді немає жодного факту знищення підводного човна крилатими ракетами авіаційного базування.

Унікальна війна, унікальні випадки.

Ось деякі з них:

  • Знищений перший за 40 років флагман флоту;
  • Знищений перший ударний вертоліт у польоті з ПТРК;
  • Знищення рекордної кількості генералів за рекордно короткий термін;
  • Унікальна поразка у морському бою країни з флотом, проти країни без флоту!

Далі буде!

Джерело: телеграм-канал Олександра Коваленка

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Севастополь #Війна #Олександр Коваленко