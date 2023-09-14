Військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко прокоментував успішну атаку України на російський флот в Севастополі:

Війна, яка другий рік триває в Україні через російську агресію, не схожа на всі інші війни.

Унікальне знищення підводного човна у Севастополі.

Так, це справді унікальний випадок. У історії війни і конфліктів і справді немає жодного факту знищення підводного човна крилатими ракетами авіаційного базування.

Унікальна війна, унікальні випадки.

Ось деякі з них:

Знищений перший за 40 років флагман флоту;

Знищений перший ударний вертоліт у польоті з ПТРК;

Знищення рекордної кількості генералів за рекордно короткий термін;

Унікальна поразка у морському бою країни з флотом, проти країни без флоту!

Далі буде!

Джерело: телеграм-канал Олександра Коваленка