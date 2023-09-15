Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко прокоментував успішну атаку ЗСУ під Бахмутом

Отже, офіційніше нема куди — Андріївка звільнена.

Російські окупанти змушені відходити та закріплюватися за "залізкою". Але з урахуванням насичення локації силами та засобами РВВ, найближчим часом очікуються численні контратаки у виконанні 72-ї ОМСБр.

По Кліщіївці поки що офіційних повідомлень немає, хоча саме село частково в сірій зоні. Але окупанти регулярно намагаються повернути собі позиції атаками. Думаю, всі пам’ятають, як на Кліщіївку гнали навіть Т-90М "Прорив". Але всі ці спроби були безуспішними і лише успішно формували біля села звалище металобрухту.

Ціль просування СОУ очевидна і зараз це вихід на 0513. Цей вихід значною мірою послабить логістику і, як наслідок, постачання бахмутського кодла. Причому не так самим контролем 0513, як вогневим контролем всієї логістики на Бахмут зі Сходу.

Джерело: телеграм-канал Олександра Коваленка