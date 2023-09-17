Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про нові російські ракети

Отже, Кім Чен Ину показали крилату ракету Х-БД, про яку мало хто чув і відразу ж помчала хвиля, що це за Wunderwaffe і чим воно може загрожувати. У зв’язку з цим, гадаю, слід внести трохи ясності.

Вперше про ракету Х-БД заговорили 2017-го. Це ракета — подальший розвиток крилатих ракет авіаційного базування Х-101/555 із застосуванням на унікальному для російської авіації носії Ту-160М2. Всього, на сьогоднішній день у вкс росії боєздатних 14 Ту-160, а 2 Ту-160М так досі не доведені до пуття. Висновки?

Далі.

Ракета Х-БД має довжину близько 11 метрів, а діаметр корпусу близько 0,8 м. Вона справді може мати дальність польоту до 6,5 тис км, але низка питань не дають спокою, а саме… Чи пройшла вона цикл випробувань? Чому з 2017 про неї, "в залізі", не повідомлялося, у той час як куди секретніші піарилися нон-стоп?

І головне, чи серійний екземпляр був продемонстрований Кім Чен Ыну, чи "фанерний макет"?

Загалом, з урахуванням вузькоспеціалізованого застосування на обмеженому носії та дуже дивному розвитку проекту, я не виключаю, що скоріше друге, ніж перше, побачив північнокорейський м’ясник.

Власне, є всі підстави вважати, що Х-БД зараз існує лише у формі прототипу і чекати на її масове застосування по Україні не варто. А якщо таке і буде, то лише одиничне, в рекламних цілях і в районах з дуже слабким ППО, бо суттєві сумніви у її "проривних можливостях".