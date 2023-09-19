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Наплювавши на всі договори та обіцянки, путін показово пустив Карабах "під ніж" - Олександр Невзоров

Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
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Наплювавши на всі договори та обіцянки, путін показово пустив Карабах "під ніж" Новина оновлена 19 вересня 2023, 18:24

Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував загострення у Нагірному Карабаху

Існують музеї сірників, макаронів, чорнил, тортур і т.д. Але досі немає Музею Підлості.

Стати таким, у недалекому майбутньому може московський кремль. Експозиція музею по суті вже готова. Треба лише занурити у прозорі ємності з формаліном його мешканців та розмістити у вітринах секретні документи, ноти, нагородні листи та іншу кремлівську макулатуру.

У Карабаху знову війна. Крізь сьогоднішню, завтрашню і вічну кров Арцаха- світиться ригочуща пика путіна.

Він щасливий. Він помстився Вірменії за спробу вступити в "римський статут", за всі її спроби "дихати свободою", а не трупним смородом кремля.

Про механізм швидкого розв’язування війни все говорять зрадницькі усмішки російських миротворців, які "не бачать" крові та полум’я, "не чують" вибухів та благання про допомогу.

Все відбувається у "братківській" стилістиці 90-х. У пітері того часу це називалося "ворушити дахом".

"Азербайджан погодив бойові дії в Арцаху [Нагірному Карабаху] з росією — сказано у заяві Міноборони Азербайджану.

Тобто, наплювавши на всі договори та обіцянки, путін показово пустив Карабах "під ніж".

За цим посиланням ви можете прочитати більше про нову війну в Нагірному Карабаху.

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Теги:
#Росія #Вірменія #Карабах #Війна