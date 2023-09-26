Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" розповів, де ЗСУ ведуть найзапекліші бої

Сьогодні, 26 вересня, Україна переживає 580-й день повномасштабної війни з рф.

Що маємо на фронтах зараз – і чого чекати у перспективі?

Українська армія продовжує наступ на південь від Бахмута, а також у Запорізькій області. Бойові дії на Бахмутському напрямку полягають у тому, щоб обрізати логістику супротивника та змусити його вийти з міста. Наразі українські війська намагаються встановити контроль над залізницею в районі Кліщіївки (за деякими даними, вона вже перерізана) та над шосе Бахмут — Горлівка (взято під вогневий контроль).

На південному фронті бої йдуть безпосередньо у селах Вербове та Новопрокопівка. Бої за Новопрокопівку важливі для контролю за висотами, що дозволить розвинути наступ на Токмак – важливий логістичний хаб, через який проходить залізниця на Мелітополь, а також автодороги на Мелітополь, Василівку та Бердянськ.

Бої на всіх перерахованих ділянках мають вкрай запеклий характер, супротивник перекидає підкріплення, розраховуючи протриматися до сезону дощів.

Однак навряд чи восени український наступ повністю припиниться. Він триватиме, хоч і з урахуванням погодних умов.

Хочу нагадати, що минулої зими представники ПВК "Вагнер" так чи інакше наступали на Бахмут. Тож зима не означає повного заморожування наступальних дій.