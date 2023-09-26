Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") пояснив, чому не потрібно шукати "зраду" в тому, що Україні можуть передати "невелику" кількість ракет ATACMS

ATACMS, скільки багато? Скільки мало?

Після того як у західних ЗМІ виникли розмови про передачу США Україні ракет ATACMS, одразу ж заговорили й про ту кількість, яку, ймовірно, буде передано. Така собі, "невелика" кількість.

Що ж, хоч і немає поки що офіційних підтверджень про передачу Україні цих ракет, а є лише безліч статей у західних ЗМІ, оцінимо, що таке це їхня "невелика" кількість, яка багатьом нашим місцевим діячам запахла "зрадою".

Для початку. Згідно з останніми відкритими даними, у США на зберіганні знаходиться до 4 тис. ракет "невелика" кількість. Зазначу, що це вчетверо більше, ніж було у Великобританії та Франції Storm Shadow та Scalp EG, разом узятих. То що таке "невелика" кількість, з 4 тисяч?

Це 400? Це сто? Чи це 40? Але навіть 40 краще, ніж "нуль". Щоправда, куди цікавіше інше.

Пам’ятаєте, скільки ми отримали вперше РСЗВ M142 HIMARS? Спочатку це була партія дев’яти машин. Потім 4 M142 HIMARS з кожного пакета. І так поступово ми отримали серйозний ударний потенціал.

А тому, у повідомленні про "невелику" кількість ATACMS не бачу жодної "зради". Починаємо з малого, продовжимо значно більшим. Головне, щоб домисли виявилися фактом. Скоро дізнаємось… почуємо… побачимо.

Слава нації!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.