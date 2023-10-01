Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін показав, кого росіяни готові пустити на витрати

Ідею зеків, як фронтової "маси" Кремль обкатав через "Групу Вагнера". Це було зручно — якщо щось пішло б не так, то російське Міноборони ніби ні до чого. Тепер, побачивши, що зеки загалом керовані, сидять у норах аж до смерті, а російському суспільстві з цим мовчазно всі згодні, вони екстраполювали цю практику вже всю свою армію, особливо ті ділянки, де потрібна "маса".

Питання "маси" — одне з центральних у військових дискусіях на Заході та в Ізраїлі. "Маса" — та частина армії, яка спочатку розрахована на втрати. Як під час оборони, і під час великого наступального маневру. Тобто ви не можете воювати, не зазнаючи втрат. І окреме питання — хто цими втратами має стати.

У ході "героїчної" епохи модерну це були великі призовні армії сільськогосподарської формації або індустріальної формації, тобто у своїй масі або селяни (наприклад РККА) або робочі фабрик (наприклад, Вермахт). Сьогодні знову постає питання, хто буде основною "масою".

Росія, намагаючись знайти відповідь на це питання (селян вже немає, робітники атомізовані та розбиті, а креативний клас або потрібен у тилу, або з**еться за кордон, або ухилятиметься від призову), зрештою зробила ставку на злочинців-зеків, на декласовані елементи та на безпросвітну чернь — бідноту з різних частин своєї імперії.

Джерело: пост Левіна в Telegram