Радник голови ОП Михайло Подоляк висловився про успіхи ЗСУ на фронті

Будьмо об’єктивними. Попри всі інвестиції Росії у зведення ліній оборони, засмічення полів мінами, розконсервування старої техніки й проведення мобілізаційних ротацій Україна продовжує покроково продавлювати власний сценарій наступу та нав’язувати свою волю на полі бою.

Українська армія зламує російську лінію оборони, знищує тилову логістику, відриває Крим як транспортний вузол від окупаційних угруповань, виснажує російські резерви. І все це має накопичувальний ефект. А головне – наближається до перерізання залізничного сполучення, без якого утримання всього південного фронту для Росії стане просто неможливим.

Усе це відбувається часто всупереч воєнним доктринам, оскільки українські військові наступають меншою кількістю та їм протистоїть набагато більш ресурсний і забезпечений противник.

Політики вважають, що це не так швидко, як вимагають закони серіальної драми, а графік воєнних дій не вкладається в графіки виборчих кампаній? У такому разі хочу звернути увагу на одну деталь.

Сьогодні, на 588-й день війни, ми обговорюємо не російський наступ. Ми обговорюємо темпи наступу України й лише періодично звертаємо увагу на пропагандистські крики російських чиновників з вимогою до Заходу зупинити програш Росії.