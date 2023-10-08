Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що стався 7 жовтня і призвів до ударів у відповідь по Сектору Газа, а також ймовірної сухопутної операції там ізраїльської армії, дозволять на другу добу ескалації зробити ряд висновків про те, що відбувається на Близькому Сході.

1. Станом на сьогодні можна сказати, що, незалежно від результатів цієї війни (а в Ізраїлі те, що відбувається, називають саме війною), в ізраїльському політичному, військовому, військово-політичному керівництві будуть перестановки. Успішні штурми представниками ХАМАС військових баз Сил оборони Ізраїлю, захоплення трофейної техніки, заручників – руйнує імідж ізраїльської армії як непереможної у регіоні.

2. Безперечно, напад з боку ХАМАС на Ізраїль готувався. Ретельно та досить довго. Але! Час і причина нападу вибрали вкрай зручно з погляду союзників в арабському світі. Я нагадаю, що останній тиждень напередодні нападу було, м’яко кажучи, неспокійно навколо мечеті Аль-Масджид аль-Акса. Ця мечеть, розташована на Храмовій горі Єрусалима, є третьою святинею ісламу (після мечеті аль-Харам у Меці та Мечеті пророка в Медині).

Радикальні релігійні громадяни Ізраїлю виламали одні з воріт, що ведуть на Храмову гору саме до цієї мечеті. Більше того, вони спробували там молитись і навіть проводити екскурсії.

Враховуючи те, що на територію комплексу не допускалися в цей час молоді араби, частина представників йорданської організації, що відповідає за безпеку комплексу, це стало сильним подразником арабського світу.

Тим більше, що ізраїльським законодавством заборонено вхід громадян Ізраїлю, юдеїв (особливо для вчинення релігійних обрядів) на територію цього комплексу.

3. Ті ж Туреччина та Саудівська Аравія, трохи згодом і ОАЕ, відреагували на ескалацію в Ізраїлі деклараціями із закликами до миру, наголошуючи на неприпустимості наруги ісламських святинь. Тобто, з погляду інформаційної складової, перший раунд залишився за Іраном та ХАМАС

4. Між Ізраїлем та Саудівською Аравією вже кілька місяців йдуть консультації щодо нормалізації відносин. Природно, що на тлі того, що відбувається зараз, цей процес поставлено на паузу. Багато залежить від того, як і наскільки швидко Ізраїль проведе свою сухопутну операцію. Кожен день зменшує ймовірність відновлення діалогу про нормалізацію відносин з арабськими державами. Причому не лише з арабськими.

5. З погляду політики, ключовим вигодонабувачем від того, що відбувається, є на даний момент Іран. В арабському світі він перебував у стані ізгоя. Але з тими самими Саудівською Аравією, ОАЕ почав останнім часом виходити на певні угоди, у тому числі – про врегулювання додаткових криз, які є в регіоні та в яких задіяний Іран. Само собою, у ракурсі розвитку відносин з аравійськими монархіями, впливу на арабський світ, тепер Ізраїль втрачає, а Іран – набуває.

6. Слід зважати і на так званий мирний процес навколо Палестинської автономії. У Ізраїлю там є політичний партнер – "Рух за національне визволення Палестини" (ФАТХ) – палестинська воєнізована організація та політична партія; одна із провідних партій Палестини. І за наслідками нинішньої війни вона або радикалізується, або втратить вплив. Навіть у разі розгрому ХАМАС, на його місці з’явиться кілька нових – радикальних – угруповань.

7. Для західного споживача Ізраїль із деяким запізненням почав активно давати інформацію про загиблих, що це війна – захисту. Але це посили на західну аудиторію. Адекватних інформаційних посилів для арабського світу Ізраїль поки що так і не зміг сформулювати. На відміну від його супротивників. І якщо мета цієї операції ХАМАС та тих, хто за ним стоїть – не допустити відновлення відносин Ізраїлю з арабським світом, ми отримуємо ситуацію приблизно 15-річної давності. Коли є Ізраїль і абсолютно вороже арабське оточення.