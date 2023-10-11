Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") пояснив ситуацію навколо Авдіївки та чергові фейки росіян

Авдіївку натягують на Бахмут.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій пов’язаних із ситуацією в районі Авдіївки, які будуть ідентичні наративам, що поширювалися під час боїв за Бахмут.

Перед російською пропагандою поставлено завдання поширювати у своєму та інтегрувати в український та західний інформаційний простір фейки:

1 — У районі Авдіївки СОУ зазнають катастрофічних втрат, внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі, а західною технікою, яку передають країни партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх убили… Тобто гіпертрофований акцент на втратах.

2 — Авдіївка "оточена" підрозділами РОВ. Згідно з цим наративом щодня з’являтимуться повідомлення про повне оточення Авдіївки й все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел". При цьому наратив про "котлу" практично завжди синнергуватиме з наративом про втрати.

3 — СОУ поспіхом і хаотично залишають Авдіївку. Згідно з цим наративом буде поширюватися неправдива інформація про те, що СОУ "біжать" із міста часом навіть усупереч наказам командування, тобто, не підкоряються наказам, дезертують, самовільно залишають позиції.

4 — Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Авдіївку перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості. В принципі, цей фейк пульсує та генерується з лютого 2022 року, але зараз йому додадуть додаткових життєвих соків.

Всі ці фейки та маніпуляції будуть реалізовуватися за допомогою використання як інформаційних майданчиків сірого сегмента, так і ЗМІ, особливо в рамках коментарів та інтерв’ю деяких джерел, що заслуговують на довіру, але зберігають анонімність.

Наприклад, "солдат/командир" підрозділу ЗСУ з-під Авдіївки розповів про "колосальні втрати". "Джерело" в ОП розповів на умовах анонімності про "конфлікт" Зеленського та Залужного. "Військовослужбовець" з Авдіївки, який побажав залишитися невідомим, розповів про "оточення".

Також буде широко використано ресурс кишенькових російських "експертів" із закордонного пулу. Здебільшого, всі ці люди вже давно себе дискредитували безглуздими та маревними заявами, але зараз їхнє масове коментування ситуації в Авдіївці має прийняти ефект інформаційного цунамі.

У цьому контексті зазначу. Ситуація в районі Авдіївки справді непроста. Але вона ніколи й не була простою та Авдіївка це місто, яке у постійній обороні з 2014 року. Проте, ми повинні зберігати критичне мислення і не піддаватися на провокації російської пропаганди, довіряючи виключно офіційній, перевіреній інформації.

Російська пропаганда сьогодні максимально активізується, щоб натягнути Авдіївку на Бахмут.

Збереження інформаційної гігієни, послідовний аналіз інформації та джерел, а також зіставлення з офіційними заявами та перевіреними джерелами, є запорукою перемоги не лише на інформаційному полі бою, а й реальному.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.