Український волонтер нагадав про те, які черги були до військкоматів у 2022 році і як українці поверталися з-за кордону на війну

2014 до військкоматів України стояли черги.

2022 до військкоматів України стояли черги.

2014 масово створювалися добровольчі підрозділи. Мобілізовували до 4 хвилі включно цілком вмотивованих, після чого лише почалося полювання за ухилянтами. Це призвело до величезних проблем з 5 й 6 хвилями. Думаю, олди прекрасно це пам'ятають.

2022 на кордоні стояли черги на виїзд, а потім і на в'їзд, бо значна частина чоловіків, повивозивши свої сім'ї, поверталася. Вмотивовані добровольці мобілізовані до сил оборони.

Під кінець 2023 черг нема. Це абсолютно логічно, бо добровольці закінчилися, як і в 2014 вони теж закінчилися після вересневого Мінська. Нині етап, коли ТЦК полює на ухилянтів, і купа чоловіків, які згідно конституції зобов'язані захищати країну, — за її межами чи ховаються по домах.

Коли ми говоримо про таких чоловіків, то чомусь забуваємо про черги 2014 і 2022 років. Чомусь забуваємо про черги на кордоні тих, хто спочатку подбав про родини, а потім повернувся. Чомусь забуваємо про білоквиточників, які всіма правдами й невправдами мобілізовувалися в ЗСУ.

Коли ми говоримо про масове повернення ізраїльтян усього світу в Ізраїль на війну, то чомусь забуваємо про українців, які так само масово поверталися зі своїх Європ й Америк в Україну, цілком успішно в тих своїх світах облаштувавшись, маючи бізнеси й родини, та ставали тут у стрій.

Коли ми говоримо про повернення ізраїльтян, то чомусь робимо це на докір українцям.

Оце от чомусь називається меншовартість.

Джерело: Facebook-сторінка Родіона Шовкошитного.