Співзасновник Українського інституту майбутнього – про те, коли закінчиться гарячий етап війни та що буде далі

Розмова у спортзалі:

"Здрастуйте Анатолію, я ваш підписник… Можете відповісти на два питання?

Що нам чекати, коли закінчиться війна?

І що робити бізнесу, їхати чи ні, до чого готуватися?"

Тезово перекажу тут свою відповідь, може кому теж цікаво)

- Війна закінчиться тільки із припиненням існування російської імперії!

Імперія розвивається, приростаючи територіями і цей ризик збережеться, поки вона існує.

- Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року (весна-літо).

Нас змусять. Причин кілька:

1) вибори в США і потрібно показати "образ миротворця",

2) друге – основні завдання для США ця війна виконала – знищення левової частки військового потенціалу союзника Китаю.

3) США почали підготовку до великої війни з Китаєм і їм потрібен час на акумулювання ресурсів. Україно-російська війна вже значно виснажила запаси.

Конфлікт, на жаль, перейде в "заморожену фазу" на кордонах, які відвоюємо до цього часу

– Що робити бізнесу? — Залишатися та інвестувати!

Особисто я лишився.

У мене родичі живуть у 5 розвинених країнах світу, я не маю обмежень на виїзд.

Але Україна найцікавіша країна для життя та розвитку!

Україна – це країна – "стартап".

Тут найнижча база для старту масштабування будь-якого бізнесу.

Долар, вкладений у проекти в Європі, дасть прибутковість 20 центів.

Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів.

…

Все описане – суб'єктивно.

Але я знаю, що на Україну чекає велике майбутнє.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!))

Джерело: Facebook Анатолія Амеліна