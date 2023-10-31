Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року. Нас змусять - Анатолій Амелін
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Співзасновник Українського інституту майбутнього – про те, коли закінчиться гарячий етап війни та що буде далі
Розмова у спортзалі:
"Здрастуйте Анатолію, я ваш підписник… Можете відповісти на два питання?
Що нам чекати, коли закінчиться війна?
І що робити бізнесу, їхати чи ні, до чого готуватися?"
Тезово перекажу тут свою відповідь, може кому теж цікаво)
- Війна закінчиться тільки із припиненням існування російської імперії!
Імперія розвивається, приростаючи територіями і цей ризик збережеться, поки вона існує.
- Активна фаза війни з великою ймовірністю закінчиться наступного року (весна-літо).
Нас змусять. Причин кілька:
1) вибори в США і потрібно показати "образ миротворця",
2) друге – основні завдання для США ця війна виконала – знищення левової частки військового потенціалу союзника Китаю.
3) США почали підготовку до великої війни з Китаєм і їм потрібен час на акумулювання ресурсів. Україно-російська війна вже значно виснажила запаси.
Конфлікт, на жаль, перейде в "заморожену фазу" на кордонах, які відвоюємо до цього часу
– Що робити бізнесу? — Залишатися та інвестувати!
Особисто я лишився.
У мене родичі живуть у 5 розвинених країнах світу, я не маю обмежень на виїзд.
Але Україна найцікавіша країна для життя та розвитку!
Україна – це країна – "стартап".
Тут найнижча база для старту масштабування будь-якого бізнесу.
Долар, вкладений у проекти в Європі, дасть прибутковість 20 центів.
Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів.
…
Все описане – суб'єктивно.
Але я знаю, що на Україну чекає велике майбутнє.
Читайте, робіть висновки, поширюйте!))
Джерело: Facebook Анатолія Амеліна
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