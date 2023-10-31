Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив різницю між наступом окупантів у районі Бахмута та Авдіївки

Авдіївка та Бахмут. Чому порівняння недоречне.

Протяжність фронту біля Бахмута була близько 50 км під час наступу. Фронт наступу біля Авдіївки — трохи більше ніж 20 км.

Концентрація сил РОВ біля Бахмута у різні періоди наступу від 20 до 50 тисяч особового складу. Концентрація сил біля Авдіївки на сьогодні — понад 40 тисяч.

Тобто, грубо кажучи, 2 тисячі на кілометр фронту.

Під час наступу на Бахмут було задіяно понад 300 танків. За 3 тижні наступу на Авдіївку було знищено понад 100 російських танків.

За 3 тижні наступу на Авдіївку було знищено 6500 окупантів. Це майже 10 батальйон-тактичних груп. До речі, 100 знищених танків і 250 ББМ це так само практично штатна комплектація 10 БТГр. Іншими словами, РОВ поклали 1 БТГр на 2 км фронту біля Авдіївки.

Повторюся. Це лише за 3 тижні цієї фази наступу.

Джерело: повідомлення Коваленка в telegram