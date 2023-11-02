Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому росія шантажує Захід довгою війною

Кардинальних змін у російсько-українській війні в найближчому майбутньому очікувати не доводиться. Принаймні ситуація листопада-2023 не буде чимось відрізнятися від жовтневої.

Залежно від погоди росіяни коригуватимуть свої плани ударів по українській інфраструктурі.

Протягом зими росія спробує знищити портову, енергетичну, логістичну інфраструктуру України. Швидше за все, продовжить удари по паливній інфраструктурі – нафтосховища, вузли транспортування тощо. Питання у тому, наскільки у супротивника вистачить боєприпасів – і наскільки якісно спрацює українська система ППО.

росія продовжить лякати всіх війною вдовгу. Великою ціною цієї війни. Для України – у вигляді жертв та руйнувань (за логікою кремля – чим гірше українській економіці, тим краще для росії), для наших партнерів – у фінансовому плані. Щоб ця війна обходилася нам надто дорого.

Увесь цей шантаж заради того, щоб у 2024 році на якомусь моменті стимулювати ситуацію, за якої можуть розпочатися консультації, а потім і переговори щодо заморожування війни або виходу з неї за компромісним сценарієм.

Тривожні дзвіночки з боку Заходу на адресу України зазвучали останнім часом гучніше. Але десь до середини весни нас точно підтримуватимуть. А от якщо на той час не буде кардинальних змін на фронті (на нашу користь), якщо росія досягне успіху в знищенні української інфраструктури, цілком імовірно, що партнери Києва можуть запропонувати нам почати консультації про мир.