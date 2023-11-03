Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал, как поставки оружия из Южной Кореи в Польшу могут касаться Украины

Південна Корея знову збирається продати Польщі зброї. Цього разу — на $22 млрд. Здавалося б, до чого тут Україна

Контракт на $22 млрд — це рекорд в історії країни, — Reuters.

5 місцевих банків розглядають можливість надання синдикованого кредиту Польщі під купівлі південнокорейських ракетно-артилерійських систем і винищувачів, — сказав представник південнокорейського уряду на умовах анонімності.

Сеул допомагає Варшаві з фінансуванням, аби укласти найбільшу в історії Південної Кореї угоду з постачання озброєнь в $22,72 млрд.

Попередня угода про постачання озброєнь між двома країнами, підписана торік, передбачає постачання танків, гаубиць і винищувачів, і обійшлася Варшаві $13,7 млрд.

Тут варто згадати, яку красиву сеульську комбінацію зі зброєю розіграв Вашингтон.

Наприкінці січня 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг прилетів в Південну Корею, закликавши господарів посилити допомогу Україні. Очільники Республіки Корея співчутливо посилалися на місцеве законодавство, яке забороняє постачання летальної зброї країнам у стані війни.

У лютому американська розвідка підслухала розмову двох високопоставлених чиновників нацбезпеки Південної Кореї щодо запиту США на боєприпаси. Один із них запропонував обійти заборону, продавши їх Польщі. Таємне стало явним.

Наприкінці квітня 2023-го Юн Сук Йоль зустрівся з Джо Байденом, після чого Вашингтон підкинув Сеулу чимало смачних "плюшок": базування в Південній Кореї американських човнів (зокрема і ядерних ракетоносців), забезпечення стратегічною інформацією і в "разі ядерного удару КНДР по Південній Кореї Вашингтон виступить "з негайною та рішучою відповіддю на всю силу альянсу, включаючи ядерні озброєння США".

Скажу очевидне: на $36,42 млрд дол ($22,72 млрд. + $13,7 млрд.) Варшаві зброї напевно що не потрібно, тим паче враховуючи ще різноманітні мілітарні контракти в межах НАТО.

З іншого боку, повідомлення Reuters зовсім не означає, що всі ці "вироби" вже завтра будуть відправлені, і тим більше — все потрапить до ЗСУ. Та в межах цього контракту неодмінно "знайдуться" такі потрібні нам десятки мільйонів одиниць боєприпасів, крім того, і через рік—два—три нам потрібно буде зміцнювати ЗСУ, незалежно від того, упокоїться на той момент бункерний фюрер чи ні.

Джерело: Telegram-канал "Орестократія".