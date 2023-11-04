Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому росії не можна зараз давати перепочинок

Періодично хтось із російських офіційних осіб виходить, щоб заявити: "Росію не перемогти на полі бою". І роблять це вже 600+ діб поспіль, водночас намагаючись знайти собі нового господаря-гаранта, втрачаючи залишки вчорашньої репутації мілітарного монстра, скуповуючи військову техніку в Ірані/Північній Кореї, відправляючи дедалі більше мобілізованих у м’ясорубку.

Своїми бравурними заявами росіяни маскують страх перед підсумковою обов’язковою відповідальністю й намагаються все/таки розв’язати головне завдання: блефом, шантажем, масовими смертями, пропагандою виторгувати собі… оперативну паузу, перевести війну в "затяжний формат низької інтенсивності". А потім поторгуватися, повернутися до нахабства й ультиматумів, спровокувати ще більше супутніх конфліктів в інших регіонах…

Важливо на цьому етапі війни (важкому, поза сумнівом) розуміти, що будь-яке закінчення війни несправедливим фіналом, будь-який компроміс із Рф забезпечить виживання нинішній російській (путінській) еліті, яка точно вже не повернеться в законослухняний стан і яка точно продовжить "вбивати" міжнародне право, глобальну стабільність, демократію. Історію нинішньої Росії треба довести до справедливого фіналу…

Джерело: пост Подоляка в Telegram