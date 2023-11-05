Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда про статтю Залужного

Інформаційний прорив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного на сторінках The Economist, на мій погляд, має вагоме значення, коли ми підходимо до кінця року та підбиваємо певні підсумки.

Ситуація для української держави, можливо, не є такою оптимістичною, як ми сподівалися. Але точно не така погана, як намагаються показати росіяни.

Залужний говорить із нашими західними союзниками мовою фактів. Конкретні запити. Він не намагається робити політичні заяви. І досить ефективно використовує механізм цілеспрямованого виступу в одному із провідних західних медіа, щоб звернути увагу на проблеми російсько-української війни.

Я думаю, це крок, який допоможе Україні, принаймні, у перспективі кількох місяців (бо багато рішень вже прийнято), отримати більше озброєнь (летальних та нелетальних) – і в більш необхідному асортименті.

Я далекий від абсолютизації впливу Залужного, але розумію, що він має максимальну інформацію про те, що відбувається у Силах оборони України.

І це розуміють наші західні партнери. Тому не сумніваюся, що вони дослухаються до його побажань.