Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко ("Ронін") пояснив, чому російські втрати не зупиняють війну

З приводу того, що втрати, які багаторазово перевищують втрати усіх пострадянських і радянських воєн, не підірвали рішучості РФ вести агресію. Причина одна — тупість та людожерство російської провінції.

Ну от ці всі — одного тата відправила на війну, зараз інший іде, сам у полоні, а телефон де, син завжди хотів машину, от купила. Вперше за всю історію РФ, СРСР та РІ соціальний ліфт працює не тільки в Москві та Пітері.

Еквівалента 2000 доларів в армії не мали ніколи, ні за кого, ні за генсеків, ні за царів. В Афгані рядовий отримував 7-12 чеків — це мильно рильне, сигарети, вакса для чобіт, халва. Жодних диких тисяч. Контрабаси у другій Чечні й близько не мали такого за паритетом.

Вцілілі після штурмів Авдіївки та Бахмута повертаються до села. Іноді це зеки, котрі знову беруться за старе. Але іноді сусід Васька.

Смітять грошима. Розповідає про Абрамси і польських найманців, що Бредлі не страшно, а розмов то було, про важко, але я рускій, я йду до кінця, дружини шпигують — а ти чо, так і сидітимеш на 20 тисяч?

Ті ж хто не повернувся — діти автоматом у середній клас, навчатися до Москви, дружини магазини відкривають, ось це все. Економіка трунових виплат.

Пощастило — місяць війни, півроку ситого життя. Гуляй, рвань.

Знову ж таки пропаганда працює — скільки їх вибухало, стрілялося, навіть одержуючи поранення, знають, що не евакуюватимуть, вірять у фашистів із паяльниками.

Перестали збирати авто Форд і почали китайців? Дайте дві китайські та іранські машини в Пишму, на виплати за вбитого сина. Почали збирати "Орленок" та "Аистенок" велосипед — бомба, до магазину 8 км по гнилій кладці, супер, спасибі Путіну. Ніби знову побувала піонеркою.

Сирний продукт із дірками? Тож ніякого не завозили в автолавку, а зараз імпортозаміщення. Шаман, тисни на кнопку, каеф.

Переполовинили фонд національної безпеки, обвалили ринок газу, інфляцію посилили, порізали все, крім ВПК, відпочиваємо ніде?

По**й, по**й, по**й, по**й. Нічого й так не було, тепер з’явилося. Краще так, ніж від поножовщини у клубі та від містера Сідра.

Смерть кощеєва у цьому новому соціальному договорі. Причому він від верху — розпили олігархів на ВПК, Ощадбанк у Криму, держзамовлення, дофінансування. До останньої Мані, яка у новій частині артилерії великої потужності зі зберігання ялозить шваброю, отримує 25 тисяч.

Ходить думка, що вони не зважають на втрати. Все вони звертають, просто їхнє життя не коштувало нічого, а зараз будинок за рік якщо вивезеш, а якщо не вивезеш, то теж будинок сім’ї.

Верхівка ж зрозуміли, що можна і без Свіфта через Грузію ввозити все треба — дорого, але де зараз дешево.

Безпрограшна лотерея по-російські. Закінчаться гроші — закінчиться їхня стійкість бараняча.

Джерело: пост Данильченка у Facebook