Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко описав ситуацію на лівому березі Дніпра

Отже, як і очікувалося, "сіра зона" на Лівому березі не стоїть на своєму місці, не стагнує, а, навпаки, з кожним днем розширюється, поглинаючи вже не лише прибережну зону, а й села, дороги.

Це не може не турбувати російське командування, яке навіть після зміни одного тіла з лампасами на інше не добилося хоча б гальмування цього процесу. А все тому, що методи протидії таким явищам у них до примітивного одноманітні і полягають переважно в наповненні локацій біомасою і металобрухтом.

Такий метод спрацював у Запорізькій області, де РОВ замість розсудливого відступу на вигідніші позиції, кожна нора заповнювалася саме такою біомасою, концентруючи у квадраті 20 на 15 км колосальний людський ресурс в обороні.

Але на лівому берегу таке не виходить. Здавалося б, перекинули підрозділи 7-ї ДШД, вже 44-ка на місці, 26-й МСП 70-й МСД без діла не сидить, 177-й ОП МП тельняшками закривають фланги Олешок, є і цільна 144-а ОМСБр у районі маленької Корсунки. Крім того, в область "сірої зони" починають масово заганяти роту за ротою "Шторм-Z". Але ефекту – немає.

"Сіра зона" наполегливо поглинає Кринки, просочується в Корсунку і Козачі табори, поглинула дорогу, що їх пов’язує, на цілій низці ділянок, екстремально ускладнюючи просування мобільних груп РОВ, починає поглинати лісовий масив. А лісовий масив це навіть куди важливіший об’єкт, ніж населений пункт, що дозволяє більш ефективно "сірій зоні" почати поглинати 2206 рік.

І просто взяти та напхати біомасу вздовж лівобережки РОВ не можуть. Адже у цій, специфічній зоні, мають працювати два елементи – мобільні групи перехоплення та артилерія. Але мобільності росіянам катастрофічно не вистачає, а після того, як дорога між основним рубежем "сірої зони" перестала бути безпечною і зовсім впала до мінімуму.

Артилерії на цій ділянці не вистачає вогневого потенціалу та забезпечення БК. Загалом у групи військ "Дніпро" не найкраща ситуація як у кількісному показнику з артилерією, так проблема з самим розташуванням – лівий берег нижчий за правий, у якого панування по висотах.

Обидві проблеми разом, але все ж таки більш другу, ніж першу, росіяни намагаються вирішити, масово застосовуючи КАБи і це головна, серйозна проблема для більш швидкого розширення "сірої зони", але навіть вона не може загальмувати процес.

РВВ вже, у дуже вузькій смузі, глибиною близько 5 км і протяжністю не більше 40 км сконцентрували більшу частину ГВ "Дніпро", посилену низкою підрозділів зі складу ГВ "Схід", вона ж зараз ГВ "Запоріжжя". Ще раз. Вузька смуга. Глибина 5 км. Протяжність 40 км. Основна частина угруповання загалом плацдармі, площею тисячі квадратних кілометрів.

І так, до речі, нагадайте, де в дуже скутій ситуації знаходиться російська ГВ "Запоріжжя", яка могла б посилити ГВ "Дніпро" до максимуму, але…?

Stay Tuned та… Слава нації!

Джерело: пост Коваленка в Telegram