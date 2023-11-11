Колишня заступниця міністра оборони розповіла, що відбувається на фронті

Як розуміти нинішню ситуацію на фронті? І на Сході, і на Півдні ворог хоче повернути втрачені під час звільнення наші території. Звісно, що росіяни не полишають мети вийти на кордони Донецької та Луганської областей, але судячи з нинішнього характеру дій — задачі станом на зараз менш амбітні.

Втім, вони продовжують наступ на Куп‘янському, Лиманському і Бахмутському напрямках. Не рахуючись з власними втратами, вони рішуче воюють і кидають у бій все, що можуть.

Тому, там зараз важко, наші в обороні героїчно стримують ворога. Є час від часу зміна положень сторін, але це така динаміка боїв.

Авдіївка і Мар‘їнка — росіяни вже багато місяців намагаються взяти їх під контроль. Ситуація мінлива — тобто час від часу відбуваються серйозні загострення, бо ворог шукає наші слабкі місця, збирає власні сили і підбирає зручний момент для активізації.

Зараз загострення. Численні штурми, обстріли, авіаудари. Але наші відбивають штурми і контролюють ці два населених пункти.

На Запорізькому напрямку так само ворог хоче повернути звільнені нами території. Теж штурмує, але безуспішно. Коли ви намагаєтесь для себе викласти це у якусь картину, то варто пам‘ятати, що немає критеріїв за якими можна сказати — так як зараз це нормально чи відхилення.

Бо війна не розвивається як організм людини, коли можна точно сказати, що вона має робити у два чи у три рочки.

Кожна війна унікальна. Але ми завжди шукаємо точку відліку чи порівняння з іншими війнами. Це некоректно.

Бо дуже багато у нашої війни умов і обставин, які характерні лише для неї.

Основна риса нашої війни полягає у перевазі ворога в озброєнні та кількості людей. І це ключове, що впливає на хід подій.

Долати це нам вдається завдяки професійності, вмотивованості та допомозі партнерів, але з різним успіхом. Іноді — це успішне звільнення територій, а більшою мірою — успішна зупинка ворога та оборона.

Джерело: пост Маляр в Telegram