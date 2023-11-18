Російський журналіст, телеведучий та публіцист розповів про те, як поводяться росіянки, які втратили чоловіків на війні з Україною

Вдовицями, по суті, є дружини всіх мобілізантів, добровольців та контрактників. Навіть ті, у кого чоловіки ще бігають по окопах, крадуть один у одного горілку, гумові вагіни та здійснюють інші військові подвиги — байдуже, за фактом є вдовами.

Їхні чоловіки приречені і неминуче будуть труповані найближчим часом. Це однозначно дав зрозуміти кремль, який повідомив, що "з фронту повернення немає."

Кожна російська жінка може сміливо обзаводитися вдовиною хусткою. Не сьогодні, то завтра вона зможе накинути її і тупотіти у військкомат, канючити "компенсацію".

Тільки за цю добу чергова тисяча окупантів втратила кишки, голови та кінцівки. Нині вони каменіють. Останні мухи осені облаштовуються в їх роззявлених кривавих ротах.

Вдова, звичайно, бузять, але бузять боязко і мляво. Без "вогника" і без належного надриву.

Їх ретельно пресують чекісти, залякує поліція та місцеві адміністрації.

Мітинги забороняються.

Вий скорботи глушиться. Він звучить, як невиразне бухтіння "чимось вічно незадоволених дуреп".

Режим так легко душить вдовий бунт з однієї простої причини…