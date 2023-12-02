Актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко"

Проблема РЕБів та Дронів.

Проблема в тому, що РФ почала закуповувати елементну базу для станцій РЕБ(засобів радіоелектронної боротьби) та ФПВ дронів, а також купувати готові рішення, які у нас необережно назвали "весільні дрони", на Державному рівні. Московиті почали робити замовлення на півтора роки вперед, що ускладнює закупівлі іншим агентам. Гроші у них є, тому вони масово роблять закупки, зокрема в Китаї. Російські блогери навіть жаліються, що військам РФ складно списувати ці фпв, тому тисячі лежать на складах.

Активність ураження дронами виросла в рази, іде війна частот та протоколів…

Які проблеми це створює нам, всім взагалі. Ускладнилися масові замовлення в Китаї, бо промислові потужності обмеженні. Ускладнилися великі замовлення у виробників плат та мікросхем тощо. У нас подекуди одного однакового серійного РЕБ не знайдеш, якщо в середину заглянути.

Висновок: Потрібно вимагати від наших Партнерів більших санкцій на виробників електроніки та комплектуючих подвійного призначення та дронів за торгівлю з РФ, вимагати і допомогати блокувати сірі постачання через треті країни.

Закуповувати самим, масово, елементну базу.

Не 1000 плат чи мікросхем, а десятки тисяч.

Кому робить є.

Он в КПІ 16000 студентів, з них багато кому за 25, волонтерських ініціатив багато, є приватні підприємства, в універах потрібно відкривати гуртки "очумєлі ручки".

Є фільм "Війна клонів", а у нас "Війна дронів" і маючи підтримку всього світу буде соромно в ній не перемогти. Але для Перемоги потрібно докласти більше зусиль.

P.S. І потрібні оператори та інженери, оператори-інженери.

Джерело: Facebook Мирослава Гая