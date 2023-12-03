Стратегія росіян в Україні копіює підхід Жукова, наша ціль - обіграти маніяків - Олександр Коваленко
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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про стратегію росії у війні проти України та необхідні контрзаходи
"Ні кроку назад!" або "Наступ будь-якою ціною!"
Очевидно, що саме ці два принципи лягли в нинішню стратегію валерія герасімова в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим.
Радянський м’ясник не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам і валерій герасымов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти на себе.
Наша мета, обіграти російських маніяків, у їхній "грі на забій".
Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.
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