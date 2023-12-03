Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про стратегію росії у війні проти України та необхідні контрзаходи

"Ні кроку назад!" або "Наступ будь-якою ціною!"

Очевидно, що саме ці два принципи лягли в нинішню стратегію валерія герасімова в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим.

Радянський м’ясник не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам і валерій герасымов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти на себе.

Наша мета, обіграти російських маніяків, у їхній "грі на забій".

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.