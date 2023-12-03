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Стратегія росіян в Україні копіює підхід Жукова, наша ціль - обіграти маніяків - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
Дата публікації
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Автор
Армія Росії Новина оновлена 03 грудня 2023, 17:58
Армія Росії. Фото topwar.ru

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про стратегію росії у війні проти України та необхідні контрзаходи

"Ні кроку назад!" або "Наступ будь-якою ціною!"

Очевидно, що саме ці два принципи лягли в нинішню стратегію валерія герасімова в Україні та практично повністю копіюють маніакальний підхід до ведення бойових дій генералом Жуковим.

Радянський м’ясник не цінував людських життів і досягав цілей завдяки цим двом принципам і валерій герасымов, схоже, стурбований лаврами Жукова і всіляко хоче їх приміряти на себе.

Наша мета, обіграти російських маніяків, у їхній "грі на забій".

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ