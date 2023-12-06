Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" пояснив для "Телеграфу", чому ЗСУ прискорюють перехід на західні системи озброєнь

У середу, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. І ще рік ми зустрічаємо цей день у війні. Українська армія набуває бойового досвіду в обороні та наступі, що робить її однією з найбільш підготовлених армій не лише Європи, а й світу.

Зараз саме українські військові пишуть нові розділи у книгах з військового мистецтва, присвячені тому, як протистояти силам супротивника, які переважають. І як у цих важких умовах долати зведені ним лінії оборони.

Звичайно, ми всі воліли б уникнути такого накопичення досвіду, але не ми почали цю війну.

Другий момент – це прискорення переходу на західні системи озброєнь (танки, бронетехніку, артилерійські та ракетні системи, авіацію). Це неминуче, тому що радянська спадщина закінчується і брати її нема де.

На жаль, у році, що минає, не було яскравих проривів – і ми закінчуємо його в обороні, відбиваючи ворожий наступ на сході. Незрозуміла ситуація із закордонною допомогою, якої гостро потребує наша країна. Тому найголовніше завдання зараз – це вимотати супротивника у важких боях, щоб потім, коли погода покращиться, знову перейти до наступальних операцій.