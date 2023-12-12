Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував новини про загострення ситуації на фронті

Куп’янськ.

Занадто багато питань щодо Куп’янська, особливо після заяви нашого командування.

Скажу коротко. Військові — люди лаконічні, а цивільні, зазвичай, лаконічність гіпертрофують рівня апокаліптичних висновків, з наступною підготовкою простирадел і білих капців. Тримайте себе у руках.

Отже.

Після того, як на Куп’янському напрямку РОВ (Російські окупаційні війська) завершили перегрупування підрозділів ГВ "Захід", що відповідає за дану локацію, а саме сил і засобів 18-ї МСД 11-го АК, а також посилили підрозділи 79-го МСП та 11-го ТП почався процес посиленого тиску на позиції СОУ.

При цьому, ще з листопада, в районі Куземівки, Кривошиївки та Сторожівки розміщувалися підрозділи 27-ї ОМСБр 1-ї ТА, що вказувало на незаперечну активізацію найближчим часом. Так само, під командування цієї бригади не просто так були передані терморегулюючі вентилі зі складу 1432-го МСП ТрВ, які раніше обслуговували 2-у МСД все тієї ж 1-ї ТА.

Тоді ж, наприкінці листопада стало відомо, що контролем усіх цих "якісних" змін у ГВ "Захід" особисто стежить генерал Нікітін, командувач 1-ї ТА.

Також загальна кількість ГВ "Захід" на сьогоднішній день складає і наскільки ця комплектація відповідає можливостям наступальних дій:

Особовий склад – близько 65 тис;

Танки – 700 од. (замість 891);

ББМ — трохи більше 1 тис. од. (замість 2 670);

Артилерія ствольна – 650 од. (замість 970);

РСЗВ — 200 од.;

Це не найгірша недоукомплектація серед усіх ГВ РОВ, але все ж таки, вона обмежує можливості ефективного прориву ліній оборони противника і просування вглиб територій. Саме цей чинник пояснює, чому розпочавши наступ Лимано-Куп’янської осі наприкінці травня – початку червня, росіяни так не досягли за пів року суттєвого результату. При цьому вони з жовтня відтягують найбоєздатніші ресурси під Авдіївку зі складу ГВ "Центр", що говорить про те, що якщо до Нового року РОВ не зможуть оточити та захопити Авдіївку, то після НГ почнуть тягнути ресурс з інших ГВ. Яких? Запорізького? Херсонського "Дніпро"? Ні. Вгадайте з якого.

Висновки? Не двозначні. Не створюйте апокаліптичні хвилі там, де це недоречно.

Stay Tuned та… Слава нації!