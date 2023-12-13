Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" дав пораду українцям на час нинішніх повітряних тривог

Трохи про балістичні ракети.

Хоча я намагаюсь нікому нічого не рекомендувати, тут візьму на себе таку сміливість.

З огляду на другий, протягом останніх двох діб нічний обстріл столиці балістичними ракетами, я б запропонував тим, хто це прочитає, хоча б відсунути ліжка від вікон. І це може врятувати Ваше життя та здоров'я.

Вкотре наголошую як людина, яка трошки розуміється на ППО, головна небезпека балістики — це надвисока швидкість ракети, яка не залишає багато часу на реакцію. Момент запуску, та момент появи такої ракети над Києвом розділяють дві-три хвилини.

Відтак, навіть повітряну тривогу не завжди встигають оголосити.

В таких умовах, коли у вас в запасі дві-три хвилини, ви не маєте жодних шансів дістатися укриття. Адже не треба забувати, що на дворі ще й ніч, зима, а вам потрібно прокинутись, усвідомити, що відбувається, одягнутися, одягнути дітей, вибігти на вулицю, знайти укриття тощо. Швидше за все вас розбудить вже серія вибухів, коли навіть в туалет вибігати вже запізно.

Так, наша ППО (Героям слава!) поки що не помиляється, але може й помилитися. Ймовірність ураження однієї цілі однією ракетою навіть для сучасних ЗРК — лише 0,8-0,9, де одиниця — це 100%. Тобто навіть 10% — це вже небезпечна ймовірність. Не варто забувати, що 8 з 8 збитих ракет — це відмінна робота ППО. Проте 6 чи 7 збитих ракет — з огляду на особливості бойової роботи та ТТХ озброєння — це теж добре. Але при цьому одна не збита ракета десь таки впаде…

Тому хоча б відсуньте ліжка від вікон. Якщо вибухова хвиля висадить шибки, як це сталося в Дніпровському районі столиці, то вас принаймні не поріже склом.

Звісно це не скасовує необхідності бігти в укриття, якщо звичайно Ви впевнені, що встигнете туди потрапити… Бо опинитися на вулиці під уламками збитої ракети — теж не тойво…

Тримаймося.