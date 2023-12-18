Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про те, що буде, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу

Багатьох турбує зараз, дещо апокаліптичний сценарій, а саме, що буде, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу.

Саме на це питання, максимально реалістично, я спробував відповісти у статті спеціально для видання Minval.AZ🇦🇿

В останні дні низка західних видань та аналітиків навперебій почали публікувати матеріали, присвячені перспективам України у війні з Росією, у разі припинення допомоги від західних партнерів. Щось подібне ми вже могли бачити напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року і після самого вторгнення, коли Україні давали 96 годин на утримання російської армії, потім терміни збільшилися до кількох тижнів і пізніших прогнозів до місяця.

Жоден із них не підтвердився. Україна другий рік не лише успішно стримує російські війська, а й змогла зробити немислиме для багатьох аналітиків – звільнити частину окупованих територій.

З іншого боку, зараз ситуація дещо інша і на цьому фоні, є як позитивні версії розвитку подій, так абсолютно апокаліптичні, схожі на все ті ж 96 годин і пару тижнів.

Позитивний сценарій.

Якщо розглянути позитивні сценарії, то переважно вони базуються на тому, що за час війни українська армія змогла затрофеїти набагато більше російської техніки, ніж їй поставили західні партнери. В Україні навіть існує такий жарт, що головним партнером України з ленд-лізу виявилася російська армія.

І в правду. Згідно з лише верифікованими, підтвердженими документально (фото та відео) даними, Сили оборони України (СОУ) затрофеїли понад 2 900 одиниць російської техніки. Зазначу, що верифіковані дані – це не фактичні, і вони завжди відрізняються набагато меншою стороною.

Наприклад, лише російських танків українські війська захопили 597 одиниць, у тому числі найсучасніші Т-90. В Україні сформовано цілу роту з танків Т-90 модифікацій А/АК/С/М "Прорив". Бойових броньованих машин (ББМ) було захоплено понад 800 одиниць! І так далі…

Але в цьому райдужному сценарії є дуже важливий нюанс, а саме, переважна частина трофейної техніки потребує ремонту, часом із заміною унікальних запчастин, що виробляються тільки в Росії, а також боєкомплекту.

А тому, насправді, лише певна частина трофейної техніки швидко поповнила склад СОУ, інша частина – через деякий час, а якась частина так ніколи не зможе бути використана за призначенням. А тому, трофейну компоненту не слід переоцінювати і надавати їй значення, порівнянного з поставками західної техніки.

Негативний сценарій.

Негативні сценарії, з якими зараз можна ознайомитися і зовсім відірвані від реальності ще більше, ніж позитивні. У них йдеться про дуже швидке падіння оборони України та захоплення територій у гранично стислі терміни. Але дилема полягає в тому, що в більшості випадків ці сценарії проектуються на наступальні можливості російських окупаційних військ станом на лютий-березень 2022 року, без урахування значного погіршення цих показників на сьогодні.

Росія у війні проти України втратила свій наступальний потенціал від рівня можливості вести широкомасштабний наступ фронтом на сотні кілометрів, до рівня кілометрів. Якщо у 2022 році РОВ наступали на Київ угрупуванням у 40 тисяч з території Білорусі, через Чернігівську, Сумську та Київську області, і змогли дійти до столиці України, то зараз угруповання у понад 40 тисяч, другий місяць намагається оточити маленьке містечко Авдіївка, до якого від лінії бойових зіткнень (ЛБЗ) потрібно було подолати від 1,5 до 2,5 км.

Навіть з урахуванням зменшення боєздатності СОУ у РОВ якісно ці показники вже не зміняться і вони аж ніяк не дозволять їм просуватися вглиб території України так само швидко, як два роки тому.

А тому, все ж таки реальніший сценарій подій, при припиненні підтримки України партнерами, виглядає дещо інакше…

Джерело: Telegram- канал Олександра Коваленка.