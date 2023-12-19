Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров прокоментував цькування Акуніна після того, як він засудив війну РФ

На людях режим путіна пижиться та "надмухує щоки", тріщачи про якісь свої "потенціали та перемоги". Водночас він чітко демонструє симптоми поразницьких настроїв та відвертого відчаю.

Озвіріла реакція путіна на кілька безневинних реплік письменника Акуніна — свідчить про те, що кремль у паніці. Він підозрює про те, наскільки його справи насправді погані.

Поведінка впевненого в собі та своїх силах переможця виглядає зовсім інакше. Цькування Акуніна — великий прокол кремля.

Путінізм раптом узяв і оголив усі свої страхи, влаштував публічну істерику з нікчемного приводу.

Обшуки в редакціях, зломи складів, вилучення тиражів, оголошення письменника "терористом" та інші неадекватні "кроки" — підтвердження того, що у кремля йде з-під ніг земля і він про це знає.