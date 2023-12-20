Український бізнесмен та блогер проаналізував слова Володимира Зеленського про виробництво мільйона дронів у 2024 році

Небагато арифметики.

"Мільйон дронів" — це, звичайно, гарне число, все як любить наш президент, але воно не виглядає настільки фантастичним, як раптовий мільярд дерев.

Ми не знаємо, які саме дрони малися на увазі, підозрюю, що абстрактні, але враховуючи, що fpv зараз у тренді, будемо базою вважати їх.

Кількість

Мільйон дронів на рік — це приблизно 83 тисячі на місяць.

Один із виробників місяць тому стверджував, що імпортує 20-30 тисяч комплектів для fpv-дронів, адже є й інші імпортери.

(АПД. Міністр стратпромисловості повідомив, що у грудні виробляється більше 50 тисяч fpv)

Тобто ми й зараз не такі далекі від мети.

Інша річ, що я зустрічав думки, що нам потрібно 100-200 тисяч fpv-дронів на місяць. А це понад мільйон.

Так що тут потрібно не зомліти від числа з купою нуликів, а поставити питання, чи достатньо його.

Гроші

Нещодавно відбувся перерозподіл "воєнного ПДФО", який забрали у місцевих органів влади і частково віддали "на дрони".

Держспецзв’язок за 4-й квартал 2023 року має отримати 13 млрд гривень на дрони, а 2024 року — понад 43 млрд.

У сумі 56 млрд. гривень або приблизно 1.5 млрд. доларів.

Коли і які дрони зможе отримати ця організація, теж загадка, але гроші є, давайте прикинемо.

Середньостельова ціна на "простий" fpv — близько 500 доларів. З часом вони будуть ускладнюватися і дорожчати, але поки що візьмемо це теж гарне число.

На мільйон "простих" fpv потрібно 500 мільйонів доларів, а бюджет має 1.5 мільярда. Вистачає.

Разом

Мільйон не виглядає шаленою кількістю, і гроші під нього теж є. Інше питання — наскільки якісно та швидко ці гроші перетворяться на дрони, і як вони будуть оснащені.

Дрони — невід’ємна частина війн майбутнього, яка для нас, на жаль, злилася зі сьогоденням. Наразі проблема не лише в тому, щоб наштампувати кількість, а щоб на постійній основі створити у військах структурні підрозділи, готові до ефективного застосування дронів, та налагодити їх регулярне, прогнозоване постачання.

Наша якість має бити російську кількість.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.