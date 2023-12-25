Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк спеціально для "Телеграфу" розповів, яким був 2023 рік для України

Не претендуючи на вичерпність та об’єктивність, вкажу на 10 найбільших наших перемог та поразок у 2023 році.

Перемоги/здобутки:

1. Україну офіційно запрошено до ЄС. Пройшло понад 9 років з березня 2014 року, коли було підписано Угоду про асоціацію з ЄС. Країни Європи (особливо – Німеччина) стабільно надають фінансову та військову підтримку Україні.

2. Українські військові в результаті контрнаступу звільнили деякі населені пункти в Запорізькій та Донецькій областях. Також вони захопили плацдарм на лівому березі Херсонської області, в районі села Кринки, і міцно його утримують.

3. Українські воєнно-морські сили витіснили російський флот з північно-західної акваторії Чорного моря.

4. Це дало можливість налагодити роботу українських портів на Чорному морі. Таким чином, країна зняла російську блокаду з торгівлі зерном, рудою, та іншою продукцією.

5. Країни Заходу утворили "літакову коаліцію", і нададуть Україні літаки F-16.

6. Українські політики домовились не проводити виборів до кінця війни. Це абсолютно позитивний факт, який відтерміновує політичну боротьбу до закінчення боротьби з зовнішнім ворогом.

7. Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шорт-лист Оскара-2024 одразу у двох категоріях: "Найкращий іноземний документальний фільм" та "Найкращий документальний фільм" (у фільма продюсери і виробники і з України, і з США).

8. Збірна України з футболу до 21 року увійшла у четвірку найкращих збірних на молодіжному Євро-2023, і тому збірна України з футболу вперше в історії виступить на Олімпійських іграх (Париж-2024)

9. Україна разом з Великою Британією провели Євробачення-2023 у Ліверпулі. Однією з ведучих стала солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а на концертах у якості гостей виступило чимало українських артистів.

10. Попри війну, гривня продовжує триматися, і є достатньо стабільною валютою. А НБУ зняв валютні обмеження для населення.

Але були в нас й невдачі/поразки.

1. Українські війська відступали на деяких ділянках фронту. Рашистам ціною великих жертв вдалось захопити Бахмут.

2. Контрнаступ виявився не таким масштабним, як планувалося. Через значні оборонні укріплення, які встигли побудувати загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

3. Росіяни продовжують руйнувати українські міста та села, та нищити інфраструктуру у страшних масштабах. Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Мар’їнка та багато населених пунктів на лінії зіткнення перетворились на руїни…

4. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Спричинивши найбільшу екологічну катастрофу з часів аварії на Чорнобильській АЕС. А може навіть більшу.

5. США через внутріполітичні дискусії поки що не вдалося гарантувати фінансову допомогу Україні на 2024 рік. Така затримка може бути критичною як для армії, так і для економіки країни.

6. В Україні є проблеми з мобілізацією чоловіків до лав ЗСУ. Відсутність достатньої кількості нових мобілізованих, по-перше, значно ускладнює ситуацію для тих військовослужбовців, які воюють аж з 2022 року, позбавляючи їх відпусток. А по-друге – не дозволяє армії наростити резерви.

7. Виявлено неодноразові факти корупції в Міністерстві оборони. Що спричинило заміну міністра, шок і невдоволення серед громадянського суспільства.

8. Також українці невдоволені протистоянням між верховним головнокомандувачем, президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем сил оборони Валерієм Залужним. Хоча на останній прессконференції президент запевнив усіх, що протистояння немає, диму без вогню, як то кажуть, – не буває.

9. Захід фізично не в змозі поставляти Україні необхідну кількість снарядів для артилерії, та найновішу військову техніку в достатній кількості для перехоплення українською армією ініціативи на полі бою.

10. Офіс президента все більше перебирає на себе керування країною, що протирічить Конституції. Голову ОП видання впливове Politico назвало "зеленим кардиналом України", і це є, на мою думку, ганебною оцінкою стану справ в нашій парламентсько-президентській республіці.

Що стосується наступного року, то маю надію на стабільну підтримку Заходу зброєю та грошима, на вдалий контрнаступ ЗСУ та звільнення тимчасово окупованих територій. Чим більше – тим краще.

А ще бажаю більшої мобілізації тилу для допомоги фронту, і мінімізацію усіх витрат державного бюджету, які не пов’язані з армією. Все – для фронту, все – для Перемоги!

Наша визвольна війна від російського імперського фашизму має закінчитись звільненням усіх українських територій включно з Кримом, і відповідно – нашою Перемогою!