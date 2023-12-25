Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що відбувається у російській армії

Кілька днів тому BBC опублікувало дані нового дослідження з російських втрат. До кінця грудня їм удалося встановити імена понад 40 тисяч ліквідованих російських військових за весь період повномасштабного вторгнення в Україну.

Це ті, про кого складено некрологи та документацію. Тобто це найнижча планка, а реальна цифра, ймовірно, набагато більша. BBC говорять про понад 80 тисяч. Тобто одного задокументованого припадає один безіменний. Також після вивчення некрологів ними було встановлено 23 тисячі ліквідованих бойовиків з ОРДЛО.

Усього ж безповоротні втрати (тобто включаючи тяжко поранених та поранених) Росії за майже два роки повномасштабної війни з Україною, за оцінкою ВВС, можуть становити 309 тисяч осіб. Ще раз, це тільки за інформацією з відкритих даних, тобто це найменші та найконсервативніші оцінки.

Тобто, підсумовуючи і ЗС РФ і ОРДЛО, ліквідовані 80–100 тисяч, безповоротні понад 300 тисяч, а загальні (з середньо- та легкопораненими, дезертирами, що зникли безвісти тощо), мабуть, близько півмільйона. І ще раз це за консервативними оцінками.

У цьому матеріалі наводиться цікавий графік, розподіл ліквідованих російських окупантів за категоріями. Ми бачимо, як зростає частка "добровольців" та мобілізованих щодо маси зеків, які складні для обліку та далеко не всі документуються. Український солдат перемолов російську кадрову професійну армію, а потім перемолов масу, створену з бойовиків ОРДЛО та зеків.

Тепер настає черга вже "звичайних" громадян РФ, тобто "добровольців" та мобілізованих. Кремль усіма силами намагався усі ці два роки "уберегти" пересічного громадянина РФ від м’ясорубки, яку він влаштував. Але бойовики з ОРДЛО скінчилися, зеки теж не вічні, настає черга масово йти на фарш російським "добровольцям" та мобілізованим. Чи клацне щось у їхніх порожніх головах? Надій мало, але Кремль не просто боїться відправляти їх на забій, він добре знає, чим це може закінчитися.

Джерело: пост Левіна в Telegram