Рус

Більшу частину повномасштабної війни ми воювали не так, як радять іноземні консультанти. І знов повертаємось до цього - Віктор Трегубов

Автор
Віктор Трегубов Віктор Трегубов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські захисники Новина оновлена 26 грудня 2023, 12:08
Українські захисники. Фото Генштаб ЗСУ

Український журналіст, блогер та політичний діяч та військовослужбовець Віктор Трегубов розповів, що думає про стратегію українського військового командування

Зрозумів цікавеньке.

Більшу частину повномасштабної війни ми воювали за Ліддел-Гартом. Є такий класик військової думки, який стверджував, що перемога здобувається непрямими діями. Себто, не лобовими зіткненнями у вирішальних битвах, а маневром, правильним вибором поля бою, ослабленням логістики ворога і так далі.

Перший рік війни в нас пройшов саме так. І з великими успіхами.

А от контрнаступ в нас йшов в більш лобовому режимі. Кажуть, саме до такого спонукали іноземні консультанти, що звикли робити саме так, але не врахували обмежену кількість боєприпасів та відсутність домінування в повітрі. З непрямих дій у нас були хіба атаки на Чорноморський флот та стратегія вибивання артилерії ворога, але в останньому випадку ті компенсували її нестачу БПЛА та керованими авіабомбами. Тому й результат незначний.

Зараз ми, схоже, потрохи повертаємось до непрямих. Сучкопад та ураження "Новочеркаська" наводить на такі думки.

Хотілося б сподіватися, що будемо так і далі.

Джерело: публікація Віктора Тригубова у Facebook

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Війна #Стратегія #Корабель Новочеркаськ