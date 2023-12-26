Законопроект про мобілізацію. Чому цей тест на реакцію українців невдалий, і що робити - Оксана Мороз
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Письменниця і борчиня за інфогігієну українців Оксана Мороз прокоментувала законопроект про мобілізацію
Дивлюся на обговорення законопроекту про мобілізацію в соцмережах і не розумію – навіщо саме так тестувати реакцію українців.
Вкид для тестування – старий як світ інструмент.
АЛЕ він працює тоді, коли контекст та інші умови незмінні (мало змінні) у час тестування і потім.
Наприклад, вкидають інформацію про "зняття Залужного". Народ проти. Соціологія це фіксує. Суттєвих змінних, які здатні вплинути – немає. Тест дав результат.
АЛЕ зараз "закон про мобілізацію" тестують тоді, коли у головах людей створене максимальне нерозуміння "навіщо" / "чому я" маю воювати.
Армію "чмобіків" ми перемагаємо, "Крим улітку" ще в пам’яті, мольфари обіцяють "чорного лебедя"…
У таких умовах, результат тесту буде очевидним – більшість проти будь яких змін, які наближують можливість мобілізуватися саме йому/їй.
Тут ніякий закон не вирішить задачі "500 000". Ба більше, його поточне обговорення ще більше працює на "дискредитацію мобілізації". А це, на жаль, змінюватиме відсоток тих, хто ще зараз хоче "воювати до кінця". І соціологія це фіксує.
У комунікації важлива послідовність. Особливо у такому складному та важливому кейсі як мобілізація. Спочатку потрібно бодай почати виправляти комунікаційні факапи ("заколисування" і тд) – подивитися за динамікою – а потім вже тестувати / змінювати і тд. Бодай, робити це паралельно.
Просто розраховувати на те, що зараз зафіксуємо погану картинку, а потім закладемося на оптимістичний сценарій її зміни – це не варіант.
Надто глибока проблема.
Надто короткі строки у які потрібний результат.
Надто мало хороших новин з фронту (особливо на фоні обіцянок).
Зараз, бодай, не потрібно робити гірше. Якщо не робите краще.
Джерело: Facebook-сторінка Оксани Мороз.
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