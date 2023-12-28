Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" спеціально пояснив для "Телеграфу", як Україна змогла усунути фактор Чорноморського флоту РФ

Рік, що минає, залишає суперечливі враження. З одного боку – наступ на півдні, який не досяг заявлених цілей. А з іншого – Україна, по суті, не маючи військового флоту, гідного згадки, зуміла не лише вигнати значно сильніший Чорноморський флот Росії з окупованого Криму, а й фактично переламати ситуацію на Чорному морі на свою користь.

Це вдалося зробити завдяки асиметричним способам ведення війни, зокрема використанню безекіпажних морських дронів. На сьогодні Чорноморський флот РФ не здатний виконувати більшість своїх функцій. Щобільше, Росія регулярно втрачає бойові кораблі. Остання вдала операція Сил оборони України – це знищення ВДК "Новочеркаськ".

Наступний рік обіцяє безліч викликів. Нам необхідно розв'язати проблеми з мобілізацією, щоб створити необхідні резерви та продовжити наступальні операції. Також важливо консолідувати міжнародну допомогу, яка все більше залежить від політичної боротьби.

Здебільшого це стосується США, тому що ЄС поступово усвідомлює необхідність допомоги Україні. Адже наприкінці року відбулася ще одна важлива подія: запрошення нашої країни до переговорів щодо членства у ЄС.