Росіяни, не дивуйтеся, чому українці вас так ненавидять - Олександр Коваленко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Військовий оглядач групи ІС Олександр Коваленко про масований ракетний удар РФ 29 грудня
Сьогодні мо рф звітуватиме про ураження центрів прийняття рішень, підприємств, складів, баз, знищення чергових 100500 Patriot та F-16.
Щоправда, підтвердити свої слова вони зможуть лише фото та відео пожеж у житлових комплексах, в яких мешканці, напередодні Нового Року, залишилися без своїх квартир.
Росіяни, не дивуйтеся, чому вас так ненавидять і чому кожен українець мріє вбити вас якнайбільше. А той, хто не мріє, той не українець, а безрідне гівно.
Слава нації!
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.