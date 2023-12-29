Військовий оглядач групи ІС Олександр Коваленко про масований ракетний удар РФ 29 грудня

Сьогодні мо рф звітуватиме про ураження центрів прийняття рішень, підприємств, складів, баз, знищення чергових 100500 Patriot та F-16.

Щоправда, підтвердити свої слова вони зможуть лише фото та відео пожеж у житлових комплексах, в яких мешканці, напередодні Нового Року, залишилися без своїх квартир.

Росіяни, не дивуйтеся, чому вас так ненавидять і чому кожен українець мріє вбити вас якнайбільше. А той, хто не мріє, той не українець, а безрідне гівно.

Слава нації!