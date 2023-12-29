Громадський діяч розповів про скарги бійців ЗСУ та заявив, що постачальники-порушники повинні понести відповідальність

Я постійно моніторю інформацію про якість продукції, яка постачається нашим військовим. Інформація є різна: і хорошою вона була фактично до грудня місяця. Однак за останні два тижні мені надійшло декілька поганих сигналів про постачання неякісних продуктів з боку окремих постачальників.

Я спеціально поки не називаю, що це за компанії-постачальники…Чому? Тому що я хочу, щоб цей пост побачили всі постачальники і зробили правильні висновки — якість продукції має відповідати всім нормам і стандартам. І те що зараз у багатьох із вас закінчуються контракти не дає вам права так відноситись до наших військових!

Спочатку про каву.

Текст із смс Воїна зі сходу "Чорна як вугілля. Запаху і смаку кави немає. Пити неможливо. Одна маленька чайна ложка! Фууу! пийте її самі". …… Не хочете попити солдатську каву??? (фото додається).

Наразі ця кава вже їде до нас, і невдовзі потрапить на перевірку. І якщо лабораторія підтвердить слова наших воїнів, хтось знову буде ображатися на Громадську антикорупційну раду при МОУ.

Наступне фото, це те як один із відомих постачальників доставляє у військову частину мʼясну продукцію. Жахливе відношення, погані умови і доставки і зберігання. Побачив фото, спочатку навіть не повірив… Зупиніться…

Постає питання, чи це взагалі можна виправити і як? Вбачаю, що новостворена агенція DOT — Державний оператор тилу має розв'язати цю проблему в найближчі 2-3 місці.

Принаймні, якщо вірити Арсен Жумаділов — надія є. Арсене, дуже прошу в перспективі, врахувати питання постійного контролю якості та безпечності за постачанням продукції спільно з Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ. Це безвідповідальне відношення недобросовісних постачальників має припинитися.

Порушник має нести серйозне покарання за постачання неякісної продукції у вигляді штрафів та/або розірвання договору. Якщо цього не зробити, вся робота агенції буде знівельована і суттєво підірве імідж Міністерства оборони України. Чекаємо на результат.

P.s. А поки розпочинаємо перевірку кави…