Військовий оглядач Олександр Коваленко про те, чому росіянам важливо захопити Іванівське і яке це має значення у боротьбі за "кормушку"

Бахмут... Точніше, Іванівське, в центрі боротьби "кирзачів" за... корито.

Отже. У районі Іванівського інтенсифікувалися дії у виконанні 11-ї ОДШБр.

Інформація про те, що РОВ по цьому селу задіяли підрозділи цієї бригади, надійшла в районі 15 грудня. Це вже натякало на те, що командування ВДВ має свої плани на це село, що насторожує і ось чому.

На 1 грудня, 11-у ОДШБр вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом із 56-ю та 83-ю ОДШБр включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантними військами.

Російська десантура зараз намагається абстрагуватися від решти пологів військ "сухопутників" і перетворитися на щось схоже на незалежне за командуванням формування у складі ЗС РФ. Централізація управління десантними військами є першим кроком, по відділенню даних підрозділів, які вистрибують з транспорту, що рухається над землею, з криком "Гойда!", від усіх інших компонент не тільки з перспективою створення свого центру управління, але й бюджетом.

Тобто, у стані "кирзачів", розпочався деребан військового бюджету, який на період з 2023 на 2024 рік рекордно виріс.

І саме Іванівське для командування ВДВ є місцем, де можуть показати ефективність цієї концепції. Тобто, швидке захоплення села в першому кварталі 2024 року буде для ВДВ пріоритетом і задля доказу живучості даної концепції, але, в першу чергу за можливість отримати більш іменне корито, вони готові стерти 11-у ОДШБр з далекого Улан-Уде, в "нуль", але досягти результату в максимально стислий термін.

Село Іванівське на мапі

Цю мету ускладнює те, що напередодні в районі Іванівського 102-й МСП 150-й МСД злив кілька позицій і особливої опори у десантури в цьому напрямку не буде, а отже, і результат буде досягнутий лише великою кров’ю.

З усього вищевикладеного можна зробити щонайменше два висновки. Один більш-менш позитивний, інший, м’яко кажучи, негативний.

Негативна сторона в тому, що взяття Івановського для командування ВДВ стає справою принципу і вони не пошкодують м’яса, щоб закидати їм село. До, так званих, виборів президента РФ вони хочуть показати, наскільки ефективно можуть діяти окремо від "центру прийняття рішень" на набережній Фрунзе, а тому, наших хлопців після НГ в районі Івановського може очікувати просто дикий набіг смугастого м’яса.

Позитивний момент у тому, що всередині російської армійської структури почалася боротьба за корито не просто між видами збройних сил, моряками, сухопутниками та авіацією, а й внутрішній поділ пологів військ, за принципом такого собі внутрішньоструктурного ПВК зі своїм командуванням і своєю годівницею.

У той час як Сергій Шойгу, здавалося б, зміг приструнити позасистемні формування, на кшталт кизяків, ТрВ, ПВК та іншої шушери, ввівши їх у підпорядкування Фрунзенській, усередині самої "цегли" на набережній, почався розбрід і хитання, як тільки унюхали можливість урвати в епоху зубожіння країни корито побільше і як востаннє за нього почали гризтися.

З одного боку, тенденція хороша, з іншого, нашим захисникам від цього найближчим часом легше не буде.

Слава героям, які стримують цю навалу та слава нації!

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