Олександр Коваленко розповів, які втрати українські війська завдали окупантам у грудні, за деякими пунктами показники рекордні

І про хороше.

У грудні СОУ (Сили оборони України, — ред.) все ж таки змогли встановити кілька рекордів зі знищення потенціалу РОВ (російські окупаційні війська, — ред.).

Цілком очікуваним рекордом було знищення особового складу РОВ та очікування виправдалися. У грудні 2023 року російські окупанти втратили 29 970 о.с., що є абсолютним рекордом втрат РОВ за 22 місяці повномасштабної війни.

Крім втрат о.с. РОВ зазнали рекордних втрат в автомобільному транспорті – 931. Це зумовлено тим, що в зоні БД (бойових дій, — ред.) російські війська все частіше використовують цивільний транспорт для виконання специфічних завдань, властивих більше для ББМ, що і призводить до таких показників втрат.

Також показовий рекорд спецтехніки – 140.

Окремо зазначу, що у грудні не рекорд, але другий показник за весь час повномасштабного вторгнення було зафіксовано за втратами РОВ у танках – 419. Багато в чому це стало можливим завдяки танкорезу, який СОУ влаштували росіянам з 16 на 17 грудня, коли росіяни спробували піти на прорив на кількох ділянках фронту.

Слава нації!

Графіки: MinFinUA

Джерело: Telegram Олександра Коваленка