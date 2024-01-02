Український журналіст та телеведучий Богдан Буткевич прокоментував масовану атаку РФ

Скажу одне.

Жодних реальних цілей нинішньої атаки сьогодні не було вражено.

Так, на жаль, постраждали знову цивільні люди та будинки. Від падіння уламків ракет та збитих і нерозірваних у повітрі їх бойових частин.

Однак навіть по енергетиці влучання були не прямі, а уламкові. Чому й нема серйозних ушкоджень. А ті, що є, невдовзі будуть усунуті, як стверджує шановний Сергій Коваленко.

Не кажучи вже про інші цілі — типу адмінбудівель, виробничих потужностей чи чогось подібного.

Тобто, ППО збило майже все, що летіло по Києву. А те, що таки прилетіло — не попало.

І це при тому, що — вдумайтесь — майже одномоментно на одне місто прилетіло 60 крилатих ракет і 10 аеробалістичних! Які, з словами рашистів, неможливо збити.

Як би моторошно нам всім зараз не було — попишайтесь нашою ППО. Такого нема ні в кого в світі.

10 збитих "Кинджалів" з 10 запущених — це я навіть не знаю як назвати.

Сьогодні складний день — мої співчуття всім постраждалим.

Однак це і чергова перемога українського воїна над виплодками-терористами.