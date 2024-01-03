Політтехнолог Олексій Голобуцький каже, що комплекси Patriot можуть отримати унікальну рекламу

Українська ППО сьогодні збила 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал" з 10-х. Це унікальне досягнення у військовій практиці сучасності — і має стати унікальною рекламою американських зброярів (зокрема, авторів комплексів Patriot: 42 роки на озброєнні, розробники і виробники — Raytheon, Hughes, RCA, Lockheed Martin, Boeing). Суто з наших шкурних інтересів: щоб отримувати більше рекламованої зброї, бо це збільшуватиме доходи виробників і розробників. Ситуація win-win, як то кажуть.

Отже, відомості про відбиття атаки 2 січня 2024 мають висіти банерами і заголовками в усіх західних ЗМІ, в усіх таблоїдах, в блогах і в соцмережах. Одним з головних рекламувальників, очевидно, мусить бути Зеленський — як той, хто підписує документи про отримання зброї від союзників. Сьогодні він вже зробив заяву зі згадуванням цього факту.

"Лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "Кинджалів".

Але акцентовано мало, однієї заяви явно недостатньо. Це справді має звучати з кожної праски: що ЗСУ — визначний оператор високотехнологічної зброї, досягнення наших бійців унікальні.

"Тільки Україна розкрила весь потенціал якості зброї, котру нам надають союзники. Ще ніхто і ніколи не демонстрував вповні, на що насправді здатна от ця зброя. Тепер ціла планета [потенційних клієнтів зброярів] в курсі, наскільки це крута і ефективна штука, наскільки це оптимальний вибір для національних оборонних систем".

Ну і далі тихі кулуарні домовленості про знижки на закупівлю всілякого саме для нас, про збільшення виробництва, про присутність представників виробників і розробників під час роботи їхньої зброї для точного фіксування параметрів і ефективності… Таке.

Головний і перший крок: ще мінімум штук п'ять заяв Зеленського в різних варіаціях на тему, як унікально відпрацювали ЗСУ і зброя союзників 2 січня.

Бо, до речі, кремлівські сили ІПСО не сплять: вже почався (крім стандартного "в ППО ЗСУ закінчились снаряди") запуск тез "ракети і шахеди вільно літають над Україною будь-якими траєкторіями, ППО ні на що не здатна, Україна перебільшує кількість зафіксованих ракет, щоб приписати собі неіснуючі знищення"… Так, для нас це звучить не менш ідіотично, ніж сьогоднішні звіти росіян про "знищені в Києві 9 генералів, 4 командних центри і 2 готелі з натівським найманцями, 1000 ракет, склад з ракетами і комплекс Patriot…". А от громадяни країн-союзниць можуть і повірити. Цього допускати не можна.

Я вже писав: союзники мають відчувати (хоча би через відправлену нам їхню зброю) причетність до успіхів ЗСУ, до наших перемог і унікальних здобутків — тоді це стимулюватиме подальшу допомогу нам аж до перемоги. А ми щось розслабились на цьому напрямку після того, як "Джавеліни" і "Байрактари" втратили щоденну актуальність через зміну формату війни (вони все ще потрібні, але точково — а не всюди і всім, як при лютневій хвилі окупації).

Джерело: пост Голобуцького в Telegram