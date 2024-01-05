Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", журналіст, блогер та письменник Олександр Коваленко поділився своєю думкою щодо загрози вторгнення РФ до Харківської області.

Щодо загрози вторгнення у Харківську область з території Росії про який пише The Telegraph…

Насамперед така загроза буде завжди і не лише для Харківської області, а для всіх, які межують із Росією та Білоруссю. Тільки загроза це може бути як максимальною, так і помірною або мінімальною. Щоб розуміти, який рівень загрози для Харкова та Харківської області проаналізуємо склад російських окупаційних військ біля кордонів з Україною.

Сьогодні вздовж східного кордону України та Росії зосереджено угруповання військ прикриття кордону, що складається з УВ "Брянськ", "Білгород" та "Курськ". Сумарна кількість цих УВ – понад 27 тисяч к.с. Але нас найбільше цікавить УВ "Бєлгород", яке, за ідеєю і має становити екстремальну загрозу для Харкова.

УВ "Бєлгород" це 11,5 тисячі особового складу. Це близько 80 танків. Це близько 150 ББМ. Це понад 300 одиниць ствольної артилерії та деяка кількість РСЗВ – близько 30.

І ось цим усім РОВ, за версією The Telegraph, які посилаються на якісь анонімні, але дуже надійні джерела, намагатимуться захопити Харків і область? Авдіївку вже три місяці як не може оточити та окупувати угруповання в 45 тисяч, а тут мова про 11,5 тис, місто мільйонник, оточене лініями оборони та кордонами та взагалі про область.

Тобто загроза диверсійних дій – так. Загроза обстрілів – так. Загроза повторного вторгнення зараз мінімальна.

Для того, щоб становити загрозу для Харкова, ДВ "Бєлгород" необхідно збільшити мінімум до 60 тисяч. Мінімум! А зробити це непомітно та швидко просто нереально.

Постає питання, що це було? Ще одна демонстрація тотальної профнепридатності чергового західного ЗМІ? Адже елементарний аналіз ситуації на кордоні дає зрозуміти ступінь марення таких матеріалів.

Не зовсім так.

Всі ми з вами бачимо, як останні дні СОУ високоефективно завдають ударів по військових об’єктах РОВ у Білгородській області та безпосередньо поблизу Бєлгорода. Протидіяти таким ударам командування РОВ ефективно не може, а серед місцевого населення шириться паніка.

Не виключаю, що російські спецслужби через свої зливні бачки з контактами в західних ЗМІ здійснили злив настільки хайпової інформації. Мовляв, Росія готується знову вторгнутися в Харківську область! Це створює відповідний психологічний ефект, мовляв, якби по Бєлгородській області нічого не прилітало, то й повторне вторгнення в Харківську область не розглядалося б! Класичне ІПСО, злите через західне ЗМІ, покликане посіяти паніку як усередині України, так і серед наших партнерів, які стривожаться появою фронту ще в одній області і які б давити на Київ не завдавати ударів по території Росії.

А оскільки нинішні західні журналісти це зовсім інша порода, не ланцюгові пси демократії, а болонки хайпа, що не аналізують і перевіряють ще раз інформацію, а шалено хайпуючі, це ІПСО досягає потрібного москві результату в питанні резонансу.

Власне, гадаю, крапки над "ї" розставлені.

Джерело: пост Олександра Коваленка у Телеграм-каналі.