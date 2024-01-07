Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", журналіст, блогер та письменник Олександр Коваленко про посилення Росгвардії

Росгвардія стає однією з найпотужніших силових структур у Росії.

Таких висновків дійшла британська розвідка, яка відзначає зростання могутності цієї структури, за допомогою формування добровольчих підрозділів та інтеграції до неї "ветеранів" ПВК "Вагнер".

Що тут скажеш? Молодці британські розвідники до правильних висновків доходять на початку 2024 року. Приблизно до тих, про які в Україні писалося у відкритих джерелах, а не секретних звітах, що формуються за рахунок багатомільйонного бюджету Великобританії.

При цьому відзначалися не тільки процеси, що сприяють зростанню авторитету Золотова, а й мілітаризації Росгвардії.

Згідно з заявками 2023 року, які були задоволені, підрозділи Росгвардії отримають "озброєння" та "військову техніку" штатно. Техніка для підрозділів РГ закуповуватиметься згідно з держоборонзамовленням.

Це фактично ідентичний шлях розвитку, який свого часу був у внутрішніх військах МВС СРСР. Після розвалу СРСР це формування деякий час було і у складі Росії.

Важкоозброєні внутрішні війська МВС СРСР було сформовано 1989 року у Новочеркаську як батальйон 100-ї дивізії оперативного призначення ВВ МВС СРСР. До речі, саме в Новочеркасську в 1962 відбулося одне з найкривавіших придушень страйку робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу ім. С. М. Будьонного (НЕВЗ). Тоді багатотисячний мітинг було розстріляно міліцією та військами. Фантомний біль? Ну, таке…

1989-го ВВ отримали на озброєння танки Т-62М і ПТ-76, ББМ і навіть артилерію. Це дозволило ВР використовувати під час першої та другої чеченської воєн як повноцінні механізовані/танкові підрозділи.

Але важливе інше.

Озброювали внутрішні війська МВС у СРСР, а потім у Росії важкою технікою через нестабільну ситуацію в країні. СРСР тріщав по швах наприкінці 1980-х, а 1990-х тріщала вже російська федерація. Танки на озброєнні поліцейської структури це не те, чого слід росіянам радіти. Це ознака тріску.

Багато експертів, коли говорять про післявоєнну росію, то говорять про її розпад. Я не можу сказати, що розпад Росії це єдиний результат її післявоєнного існування, тоді як перетворення з Російської Федерації на російську феодалізацію – це цілком реально.

Феодальні наділи, керовані місцевими царями – олігархами, зі своїми приватними арміями, законами та повною непокорою центру. Саме такою буде післявоєнна росія. Озброєння ж РГ танками і артилерією це найяскравіша ознака внутрішньої дестабілізації Росії, що насувається, і занурення її в хаос.

Назад у 90-ті! А то й дужче…

Британській розвідці, привіт! Добре працюєте. Із затримкою, приблизно у 12 місяців, але загалом, непогано.