Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Криму спеціально для "Телеграфа" пояснив, як ЗСУ можуть позбавити війська окупантів на півострові зв’язку з материковою частиною РФ

На початку року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist заявив, що у 2024-му основні бойові ЗСУ зосередяться на Криму та Чорному морі. Я абсолютно підтримую ту точку зору, до якої нарешті прийшла Банкова. Про те, що Крим – це центр вирішення всіх проблем цієї війни.

Те, що так послідовно та ефективно Україна діє на Чорному морі, здобуває перемоги на території Криму, говорить багато про що.

Ми вже бачили удари по Керченському мосту, знищення великих десантних кораблів (чергового – у грудні у Феодосії), прильоти в Севастополі, у тому числі по штабу Чорноморського флоту. Бачили, як ЗСУ ракетними атаками виводили з ладу ключові елементи російської ППО у Криму. Як наслідок – стали можливі прильоти, які вже цього року сталися у районі Сак, Новофедорівки. З виведенням з ладу систем РЛС та командного пункту.

Це не лише ефектні, а й ефективні з військової точки зору операції. Які суттєво відрізняються від того, що ми бачимо на сході, де насамперед діють піхота та артилерія. У ситуації з Кримом – війна "далека", з використанням високоточних засобів. І Україна демонструє, що наші військові освоїли та дуже професійно використовують отриману від Заходу техніку. А також ту, яку виробляє вітчизняна промисловість (ракети, дрони різних видів).

Я думаю, курс, про який заявив президент Зеленський (зосередження зусиль на кримському напрямі), буде реалізовано. І докладуться максимальні зусилля, щоб окупаційне угруповання у Криму виявилося, по суті, в ізоляції. Для чого нам, перш за все, потрібно взяти під щільний вогневий контроль сухопутний коридор, який росіянам вдалося прорубати після широкомасштабного вторгнення. І добити Керченський міст.

Забезпечувати підживлення свого угруповання у Криму за допомогою десантних кораблів Росія не зможе.

При такому розкладі це угрупування опиниться в ізоляції. А невдоволення кримчан продовжить зростати. Виплескуючи в ефективні заходи протидії загарбникам. І скільки б туди Кремль не наздогнав силовиків, скільки б там не проходило "зачисток" та обшуків, опір зростатиме. Додатково сковуючи ворожі війська, деморалізуючи окупаційну владу.

Відчуття відрізаності, знаходження на півострові, який фактично став островом, максимально прострілюється Україною, чинить деморалізуючий вплив на противника.

Крим – це правильна точка застосування сил.

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